À environ un mois de la future conférence d'Apple, une nouvelle preuve vient appuyer la présentation de trois iPhone. Deux OLED et un LCD.

Habituellement, Apple dévoile deux nouveaux iPhone au cours de sa conférence organisée en septembre. Mais, pour la deuxième année consécutive, le chiffre serait porté à trois nouvelles entrées. Cela fait plusieurs mois déjà que les rumeurs convergent vers un trio : un iPhone X remis au goût du jour, un iPhone X plus grand et un iPhone X plus abordable (avec un écran LCD). Une photo que se sont procurés nos confrères des Numériques le 6 août 2018 confirme cette possibilité.

Sur le cliché en question, on peut voir un dessin de la future gamme iPhone, articulée autour de trois tailles d’écran (5,8, 6,1 et 6,5 pouces) et deux technologies d’affichage (LCD et OLED). Ces prochaines semaines, nous devrions donc accueillir l’iPhone Xs, l’iPhone Xs Plus et l’iPhone 9.

Jamais deux sans trois

L’iPhone Xs (5,8 pouces) et l’iPhone Xs Plus (6,5 pouces) appartiendrait au haut du panier : écran OLED et double caméra à l’arrière. L’iPhone 9 (6,1 pouces), quant à lui, se contenterait d’une dalle LCD, comme les iPhone 8 et 8 Plus. En outre, il ne serait équipé que d’un seul capteur dans son dos — une autre manière pour Apple de baisser le prix de vente. Ces différents modèles se rapprocheraient sur d’autres caractéristiques : l’encoche (pour Face ID) et le dos en verre autorisant le rechargement sans-fil.

I'm having dejavu. Payment glyphs for "iPhone X Plus", iPhone X (for comparison) and 2018 iPad Pro (which is square and weird). Found in PassKitUIFoundation. pic.twitter.com/H13448oYr8 — Guilherme Rambo (@_inside) August 3, 2018

L’indiscrétion ne dit pas tout non plus, notamment du coté des coloris qui seront proposés dans les rayons et de l’éventualité d’un compartiment double SIM (dans certains pays). Des bruits de couloir qui seront confirmés — ou infirmés — très bientôt. D’ici là, on imagine que d’autres fuites apporteront leur pierre à l’édifice.

