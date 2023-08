[Deal du Jour] L’iPhone 14 est la version standard du dernier smartphone d’Apple en date. Son prix de vente à sa sortie avait de quoi rebuter, et il ne bénéficiait pas vraiment d’un bon rapport qualité prix. En promotion, à moins de 850 €, il devient tout de suite plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14, modèle Lumière stellaire 128 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 1 019 €. Il est proposé en ce moment au prix de 839 € sur Amazon.

C’est quoi, cet iPhone 14 ?

Le modèle standard de l’iPhone 14 est un excellent smartphone, malgré quelques concessions d’Apple pour réduire son prix et le rendre abordable à un large public. Ses dimensions de 146,7 × 71,5 × 7,8 mm et son poids de moins de 180 g en font un smartphone compact et facile à tenir, même d’une main. Les boutons latéraux servent à allumer le smartphone, régler le volume et activer le mode silencieux. Ils sont judicieusement placés, et le smartphone est plutôt ergonomique. L’iPhone 14 possède d’excellentes finitions, avec des boutons bien intégrés, et un design qui inspire la qualité. Il est de plus certifié IP68 et résiste à une brève immersion dans l’eau.

La dalle OLED Super Retina est d’une résolution de 2532 × 1170 pixels, pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz maximum. Une performance un brin décevante, en dessous de ce que proposent d’autres smartphones de la même gamme de prix. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleurs smartphones en 2023 pour situer l’iPhone 14. L’écran est tout de même très bon, avec une bonne luminosité et peu de reflets. La lisibilité est optimale et s’adapte à la luminosité ambiante. Dommage que le Dynamic Island, qui rend l’encoche de l’écran enfin utile, soit réservé aux modèles Pro et Pro Max.

L’iPhone 14 conserve l’encoche sur l’écran // Source : Anthony Wonner / Numerama

Est-ce que l’iPhone 14 est intéressant en promotion ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se procurer le dernier iPhone en date, c’est une bonne occasion. C’est le juste prix pour un smartphone de qualité qui n’est pas non plus le meilleur de sa gamme. L’iPhone 14 possède heureusement de nombreuses qualités, notamment en tant que photophone. Sans égaler Samsung pour autant, son capteur principal de 12 Mpix, et son capteur secondaire de 12 Mpx permettent des photos et vidéos de qualité. De jour, les clichés sont superbes avec de nombreux détails, de même pour les vidéos. De nuit, l’ensemble manque légèrement de piqué, mais reste quand même exploitable et loin des smartphones premiers prix. L’iPhone 14 peut aussi filmer en 4K HDR, Dolby Vision, et à 60 i/s. De quoi filmer de belles vidéos de vacances.

De plus, le smartphone d’Apple tient facilement 20 h d’utilisation, dans le cas d’un usage modéré ou normal, moins dans le cas d’un usage intensif. Rassurez-vous, même si vous l’utilisez beaucoup, il tiendra dans tous les cas une bonne journée. C’est mieux que la plupart de ses concurrents. Il se recharge via un port Lightning, en moins de 2 h. Enfin, l’iPhone 14 embarque la puce A15 Bionic, déjà présente dans l’iPhone 13. Il est capable de faire tourner des jeux gourmands, et de faire fonctionner plusieurs applications en même temps sans ralentissements.

Pour aller plus loin avec l’iPhone 14

👉 Quel iPhone choisir en 2023 ?

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €

👉 Si vous préférez les plus petits modèle, l’iPhone 13 mini est aussi en promotion

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.