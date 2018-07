Elon Musk tease un futur proche dans lequel les voitures Tesla auront une intelligence artificielle aussi développée que celle de la série culte K 2000.

Dans les années 80, les fans de tech en prenaient plein les yeux avec la série culte K 2000, dans laquelle David Hasselhoff combattait les méchants au volant d’une Pontiac animée par une intelligence artificielle hyper poussée et capable de prendre des décisions. Elon Musk est semble-t-il un fan du programme télévisuel puisqu’il a promis que ses voitures Tesla seront bientôt aussi poussées que KITT, surnom donné au véhicule.

Apostrophé sur Twitter le 29 juillet 2018 par l’heureux propriétaire d’une Model 3 Performance, Elon Musk a répondu par l’affirmative à la question « Est-ce que nous allons avoir une IA à la KITT dans nos voitures Tesla très bientôt ? » Vue comme cela, la promesse paraît quand même dure à tenir.

Bien évidemment, Elon Musk ne veut pas transformer ses Tesla en voiture que ne renierait pas James Bond — quoique, on se rappelle qu’il veut installer des réacteurs de fusée sur le futur Roadster. Le milliardaire pense davantage à l’intégration d’une intelligence artificielle suffisamment poussée pour offrir des fonctionnalités de reconnaissance vocale dignes de ce nom. Il doit s’imaginer un futur où la simple phrase ‘Dis voiture, active le régulateur de vitesse à 80 km/h‘ transforme la parole en acte, à la manière d’un Siri ou d’une Alexa dociles quand on leur demande d’éteindre la lumière de sa chambre.

Pour le constructeur automobile, ce sera une excuse supplémentaire pour supprimer un maximum de boutons dans l’habitacle, sachant qu’il n’y en a déjà pas beaucoup… Afin de développer son intelligence artificielle dans ce sens, Tesla a enrôlé Andrej Karpathy en juin 2017. L’intéressé, présenté comme un expert du deep learning, a travaillé sur OpenAI. Charge à lui de transformer toutes les Tesla en KITT.

Excited to join Tesla as the Director of AI ! https://t.co/5AdhaF40kM

— Andrej Karpathy (@karpathy) June 21, 2017