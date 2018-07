À un peu plus d'un mois de la présentation de la future gamme iPhone, des premières images mystérieuses apparaissent sur la toile.

Chaque année, c’est toujours le même schéma qui se répète. Passé le lancement des nouveaux iPhone, les rumeurs fleurissent à propos de leurs successeurs. Et puis vient le temps des premiers clichés volés. Ainsi, à quelques semaines du prochain keynote d’Apple, plusieurs images mystérieuses montrent ce à quoi pourraient ressembler deux des trois prochains téléphones de la firme.

En l’occurrence, on parle ici de l’iPhone X Plus et de l’iPhone X LCD, deux modèles qui entoureront la gamme également composée d’un iPhone X remis au goût du jour. Des photos ont été partagées par le leaker Ben Geskin sur Twitter tandis que d’autres sont apparues sur Slash Leaks le 29 juillet 2018. On sort les pincettes.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) July 29, 2018

Un seul capteur à l’arrière pour la version LCD

Ben Geskin évoque des modèles factices, seulement là pour donner une idée du design. L’iPhone X Plus, supposément équipé d’un écran de 6,5 pouces, ne serait donc rien d’autre qu’un iPhone X plus grand : on y retrouve l’encoche, le double capteur placé à la verticale à l’arrière ou encore les bords en acier inoxydable. Il est présenté ici en finition argent — avec le dos blanc — sachant qu’une déclinaison or pourrait être introduite dans quelques semaines.

De son côté, l’iPhone X LCD, le moins cher des trois malgré une dalle intermédiaire de 6,1 pouces (contre 5,8 pour le X), se contenterait d’un seul capteur à l’arrière — à l’instar de l’iPhone 8. Il épouserait en revanche le design sans bouton Home mais avec encoche de la famille X. Toujours dans la volonté de proposer un produit plus abordable, Apple troquerait l’acier inoxydable pour de l’aluminium. On rappelle que cet iPhone pourrait être proposé en plusieurs coloris.