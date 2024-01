[Deal du jour] La gamme des derniers iPhone 15 se compose de quatre modèles, les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Pour les soldes, ils bénéficient tous d’une promotion sur les sites de la Fnac et Darty.

C’est quoi, l’offre sur ces iPhone pour les soldes ?

La gamme complète des iPhone 15 bénéficie d’une réduction de 60 € sur les sites de La Fnac et Darty, seulement ces 20 et 21 janvier 2024. Certes, ce n’est pas la réduction la plus impressionnante des soldes d’hiver, mais elle à le mérite d’exister sur un produit Apple récent.

L’iPhone 15 128 Go, normalement vendu 969 €, est proposé au prix de 909 €.

L’iPhone 15 Plus 128 Go est lui vendu au prix de 1 059 € au lieu de 1 119 €.

L’iPhone 15 Pro 128 Go, habituellement vendu 1 229 €, est au prix de 1 169 €. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max est au prix de 1 419 € au lieu de 1 479 €.

Quel iPhone acheter pendant cette vente flash ?

L’iPhone 15 reprend plus ou moins le design du précédent smartphone d’Apple, avec des bords un peu plus arrondis. Tandis que les 15 et 15 Plus conservent l’aluminium, les modèles supérieurs ont le droit à un châssis en titane. Ce dernier donne un style plus luxueux au smartphone, et laisse beaucoup moins de traces de doigts. Les dimensions sont de 71,6 mm x 147,6 × 7,8 mm et le poids de 171 g pour les modèles 15 et 15 Pro, et 76.7 × 159.9 × 8.3 mm pour un poids de 221 g pour les modèles Plus et Pro Max. Peu importe la version, le smartphone est léger, et offre une bonne prise en main.

L’USB-C et la Dynamic Island font leur arrivée sur ces nouveaux iPhone 15. La Dynamic Island propose une interface dynamique et rend obsolète l’ancienne encoche. Les iPhone 15 et 15 Pro possèdent un écran OLED de 6,1 pouces doté d’une très bonne luminosité, ainsi que d’un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz ou 120 Hz, en fonction du modèle. Les 15 Plus et Pro Max embarque une dalle OLED de 6,7 pouces à la définition de 1290 × 2796 pixels et au taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz.

Enfin, peu importe les versions, les puces A16 Bionic et A17 Pro permettent des performances pour le multitâche. iOS 17 est fluide et ergonomique et l’ensemble tourne sans problème. Vous pourrez comparer les différentes versions d’iPhone sur la page dédiée sur le site d’Apple.

Est-ce que les iPhone 15 valent le coup avec cette offre ?

Avec presque 50 € et 60 € de réduction, c’est une excellente affaire pour le dernier smartphone d’Apple. Niveau photo, de nouvelles fonctions font leur arrivée, et deviennent vite indispensables. Même si d’autres smartphones, Samsung ou Google en tête, font un meilleur travail, notamment pour les photos en faible luminosité, les iPhone 15 sont de très bon photophones, notamment les versions premium.

Enfin, en matière d’autonomie, comptez quasiment deux jours d’utilisation dans le cas d’un usage normal, et une bonne journée pour un usage plus intensif. La charge 20 W via câble, et 15 W sans fil via MagSafe, permet au smartphone de se recharger en 1 h.

