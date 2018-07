Tesla a décidé de commercialiser des planches de surf en édition limitée... Déjà en rupture de stock, malgré leur coût très élevé.

En Californie, pour être à la mode, il faut aller à la plage en Tesla afin de faire du surf équipé d’une planche… Tesla. Il y a quelques jours, le constructeur américain a décidé de mettre à jour sa boutique en ligne afin de commercialiser une planche de surf facturée 1 500 dollars. A ce prix, l’objet se situe dans la moyenne très haute des planches de surf, dont les tarifs vont généralement de 100 à 1 000 euros.

Le produit de Tesla est déjà en rupture de stock — il n’a été produit que 200 exemplaires — et les délais de production/livraison sont compris dans une fourchette allant de deux à dix semaines. Petite précision : la planche n’est pas équipée d’un moteur électrique.

1 500 dollars pour des finitions et la fibre de carbone

Pour cette planche de surf mélangeant le rouge et le noir, Tesla Design Studio s’est associé à Lost Surfboards, marque reconnue du marché, et Matt ‘Mayhem’ Biolos, créateur en la matière ayant permis à des athlètes de remporter de grandes compétitions. Sur le site, la description vend donc du rêve : « La planche de surf Tesla en édition limitée comprend un mix des finitions mate et brillante de haute qualité utilisées pour nos voitures. »

On notera par exemple les renforcements en fibre de carbone, matériau aussi léger que résistant, et les logos subtilement contrastés. De toute évidence, elle est plus jolie que le modèle lancé par Mini en 2015.

Tesla ne manque pas d’indiquer que ce produit peut être transporté à l’intérieur ou à l’extérieur d’une Model S, d’une Model 3 ou d’un Model X. La frime ultime.