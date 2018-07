Vous pouvez tester une nouvelle interface de Chrome avec une astuce simple.

Google Chrome va changer de look et personne n’est encore au courant. C’est normal : Google est en train de tester les modifications avant de les déployer, ce qui signifie qu’elles ne sont pas encore accessibles. Cela dit, si vous avez mis à jour vers Chrome 68 sur votre ordinateur ou sur iOS (iPhone et iPad), vous pouvez débloquer la nouvelle interface dès maintenant très simplement. A priori, elle n’est malheureusement pas encore en test sur Android.

Chrome en version bureau

Tapez chrome://flags/#top-chrome-md dans la barre de navigation de Chrome Cherchez UI Layout for the browser’s top chrome et mettez « refresh » plutôt que « default » Redémarrez Chrome

Chrome sur iOS

Tapez chrome://flags/#top-chrome-md dans la barre de navigation de Chrome Cherchez UI Refresh Phase 1 sur la page et sélectionnez « enabled » plutôt que default Fermez l’application et lancez la de nouveau

Vous remarquerez que les changements sont bien plus visibles sur la version iOS de l’application. On trouve de nouveaux menus, de nouvelles icônes et, grosso modo, un nouveau design pour les éléments les plus importants liés à la navigation.