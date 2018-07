Elon Musk peut tout faire.

Le web ne manque jamais d’humour et cette nouvelle histoire qui a pour personnage principal Elon Musk ne viendra pas nous contredire. #FixEverythingElon est un hashtag émergeant, encore peu utilisé, mais qui prend la suite immédiate d’une succession d’événements ayant eu lieu depuis la fin de la semaine du 9 juillet 2018. Date à laquelle, on s’en souvient, Elon Musk a commencé à travailler sur un mini sous-marin pour enfant afin de tenter de secourir l’équipe de football prisonnière de caves inondées en Thaïlande.

L’intention est louable, mais son exécution a pu faire sourire : les autorités ont considéré que l’engin était « sophistiqué, mais inutile » dans le cadre de la mission et la presse, jamais avare d’un bon mot, en a fait le symbole du complexe Elon Musk — proposer des solutions technologiques rocambolesques pour des problèmes simples qui finissent par ne rien résoudre du tout. Une boutade injuste si l’on regarde ce que SpaceX et Tesla ont accompli en si peu de temps, mais qui correspond à certains projets tiers d’Elon Musk — d’aucuns nommeraient l’Hyperloop.

Elon Musk et l’eau polluée de Flint

Quelqu’un sur Twitter, probablement pour tester le milliardaire sur le ton de la provocation, a demandé s’il pouvait résoudre le problème des habitants de la ville de Flint, aux États-Unis, qui boivent une eau contaminée à cause de la pollution de la rivière éponyme. D’après Fox Atlanta, 12 personnes sont mortes à cause de cette pollution et des centaines ont été contaminées. Contre toute attente, quelques jours après son intervention en Thaïlande (où il a laissé son sous-marin) Elon Musk a promis qu’il résoudrait ce problème.

Please consider this a commitment that I will fund fixing the water in any house in Flint that has water contamination above FDA levels. No kidding. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2018

C’est à ce moment-là que la discussion s’est emballée, les internautes s’amusant d’un Elon Musk mélange de Géo Trouvetout et de Tony Stark, qui aurait une solution à tous les problèmes du monde impliquant de l’argent et de la technologie. Certains veulent qu’il répare Fukushima. D’autres qu’il envoie les déchets de la Terre dans le Soleil. D’autres encore, qu’ils réduisent le réchauffement planétaire en faisant tourner la Terre plus vite ( ?). Créer un téléporteur. Régler des problèmes de couple. Elon Musk peut tout réparer.

Et, bon joueur, le milliardaire a fini par s’en amuser.

Just between us, I have a teleportation stargate to the Andromeda galaxy. It’s amazing. https://t.co/eLqr4pLeIX — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2018

On attend maintenant que d’autres fortunes intègrent cette Justice League pour résoudre un par un tous les problèmes de l’univers.