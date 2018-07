Maintenant que la production a atteint le niveau espéré, Tesla va pouvoir sérieusement songer à vendre des Model 3.

« Nous faisons tout notre possible pour ne pas vendre la voiture » : l’an dernier, à l’occasion d’une conférence de presse, Elon Musk lâchait cette phrase pouvant paraître étrange dans la bouche d’un patron de l’industrie automobile. En réalité, à l’époque, le carnet de commandes débordait déjà — il déborde toujours — et la production avait à peine débuté. Et Tesla ne savait pas vraiment dans quoi il s’embarquait…

Mais maintenant que les lignes d’assemblage, sorties de multiples problèmes, peuvent assurer les 5 000 unités par semaine, la firme américaine peut enfin dire à ses représentants commerciaux de commencer à faire leur travail. C’est-à-dire vendre, selon les informations récoltées par nos confrères d’Electrek dans un article daté du 8 juillet 2018.

Boost pour la version Performance

Apparemment, c’est surtout la version Performance qui devrait recevoir un coup de boost ces prochains jours : plus chère (78 000 dollars), elle rapporte plus d’argent que les autres. Une source proche d’Electrek a confié que les magasins auraient même droit à une prime de 300 dollars à chaque Model 3 Performance vendue. Dès lors, les vendeurs devraient être moins enclins à orienter quelqu’un intéressé par une Model 3 vers une Model S ou un Model X en raison de délais de livraison plus courts.

Autre preuve que Tesla va commencer à vendre sa voiture la plus abordable : il est désormais possible de tester la Model 3 en Californie, une opportunité qui devrait s’étendre à d’autres États dans les semaines à venir (on peut s’inscrire via le site officiel). Et qui pourrait donner un gros coup d’accélérateur aux ventes, sachant qu’il y a encore plus de 400 000 réservations à honorer. Aujourd’hui, les délais sont les suivants : entre 2 et 4 mois pour le modèle Performance, entre 3 et 5 mois pour les modèles avec une meilleure batterie (2 ou 4 roues motrices) et entre 6 et 9 mois pour la version de base. On comprend ici que Tesla privilégie les Model 3 les plus chères, donc à plus forte marge.

Crédit photo de la une : Tesla Signaler une erreur dans le texte