Existe-t-il encore une fonctionnalité de Snapchat qu'Instagram n'ait pas cherché à imiter ? Le réseau social détenu par Facebook pourrait lancer sa propre version de Discover, l'interface de Snapchat dédiée aux contenus scénarisés.

Instagram imite régulièrement sans rougir de nombreuses fonctionnalités de Snapchat : le chef de produit du réseau social l’assumait pleinement en 2017, arguant que les innovations étaient vouées à être imitées dans l’industrie de la tech.

Alors que la plateforme détenue par Facebook laisse entendre que ses Stories pourraient rivaliser avec YouTube en intégrant des vidéos d’une heure, nos confrères de TechCrunch ont noté ce 7 juin 2018 qu’Instagram chercherait surtout à s’inspirer de Snapchat Discover. En effet, l’app songe à réserver un espace dédié à des contenus scénarisés ou des vidéos musicales, orientés à la verticale et affichés en HD.

En cela, l’app serait en effet proche de Discover, l’interface de Snapchat utilisée par les médias pour produire des contenus interactifs. À l’heure actuelle, ce format est disponible sous les Stories, récemment revenues sur l’onglet à droite dans l’application au petit fantôme.

Un outil marketing pour les créateurs

Instagram aurait même déjà rencontré des personnalités influentes et des producteurs de contenus pour réfléchir à la manière dont leurs vidéos pourraient être intégrées dans son réseau social.

Pour les créateurs de contenus, ce nouvel espace pourrait représenter un moyen intéressant de générer des revenus sur des formats plus longs. Ces vidéos pourraient en effet intégrer une option permettant d’ouvrir des liens externes : on peut imaginer que les créateurs s’en serviraient pour renvoyer vers leurs propres sites.

Pour l’instant, Instagram n’a pas fait de commentaires sur ces rumeurs. On ne sait donc pas encore si le souhait du réseau d’allonger la durée des vidéos en Stories et la volonté de créer une interface de contenus sont avérés, et s’ils font partie d’une seule et même stratégie.