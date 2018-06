watchOS 5 est annoncé. Voici les principaux changements qu'il convient de relever si vous êtes propriétaire d'une montre connectée Apple Watch.

Lors de la conférence WWDC 2018, Apple a levé le voile sur la nouvelle version de son système d’exploitation mobile pour sa montre connectée, l’Apple Watch. Cette mouture, sobrement nommée watchOS 5, inclut évidemment un certain nombre d’évolutions et de nouveautés, avec toutefois une dominante autour du fitness et des activités sportives.

Que faut-il retenir de cette mouture de l’OS ? Petit tour d’horizon

Défis Défis

Il faut parfois se faire violence pour faire sa session de sport. Avec la nouvelle version du système d’exploitation watchOS 5, cette motivation pourrait venir plus vite grâce à l’arrivée d’un nouveau mode compétitif destiné à défier vos amis dans un certain nombre d’activités sportives. Voir un proche être devant vous au classement général pourrait ainsi être un puissant moteur pour tenter de le dépasser.

Des sports supplémentaires sont également pris en charge avec la montre connectée de la firme de Cupertino, si elle dispose de watchOS 5 : le yoga et la randonnée. L’appli sera en mesure de vous indiquer votre cadence ou si votre rythme baisse, via des notifications. À noter que la montre peut détecter lorsque vous débutez une activité, et cela sans le lui dire. Elle en tiendra compte dans votre suivi d’activité.

Talkie-walkie Talkie-walkie

Vous vous souvenez des talkies-walkies de votre enfance ? Ces appareils arrivent en quelque sorte dans l’Apple Watch. En effet, un nouveau mode de communication est déployé avec watchOS 5. Son nom ? Talkie-walkie. Concrètement, il permet à des propriétaires d’un exemplaire de la montre connectée de discuter entre eux, via de brefs messages vocaux.

Ce mode de communication prend en fait la forme d’une application qui permet de s’échanger de courts messages vocaux entre les montres de la marque américaine. La liaison se fait en 4G ou en Wi-Fi selon la version de l’accessoire high-tech. Pour échanger, il suffit simplement d’appuyer sur l’écran avec son doigt, de parler et de le relâcher ensuite.

Siri au geste Siri au geste

L’activation de Siri devient plus simple encore : plus besoin de prononcer à haute voix la commande vocale « Dis Siri » pour réveiller l’assistant virtuel d’Apple. Avec watchOS 5, il suffit de simplement lever le poignet et de transmettre directement à sa montre sa montre sa requête. Le mouvement se veut naturel, un peu comme celui que l’on fait d’un geste pour chasser sa manche et regarder l’heure.

Podcasts Podcasts

Amoureux et amoureuses des podcasts, il y a du changement avec watchOS 5. Cette fois, la montre connectée d’Apple vous permet d’écouter des podcasts. Et ce n’est pas tout : la version du système d’exploitation vous permet de reprendre là où vous en êtes, si jamais vous aviez commencé l’écoute sur un autre appareil. En effet, l’application effectue une synchronisation à travers votre écosystème.