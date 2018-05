Lors de la Google I/O 2018, l'entreprise a dévoilé la grande nouveauté de son Assistant. L'outil vocal pourra maintenant prendre des rendez-vous, en passant un coup de fil. La firme a fait une démonstration avec une réservation chez un coiffeur.

Le 8 mai 2018, Google a donné rendez-vous aux développeurs et passionnés d’Android lors de sa conférence annuelle Google I/O. Au programme de l’événement, la firme de Mountain View avait évidemment inscrit son système d’exploitation mobile Android P, ainsi que les divers développements de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle.

Google Assistant n’a pas été oublié, avec une annonce qui a probablement suscité quelques remous dans le public. Désormais, l’outil vocal qui accompagne les internautes dans leur vie quotidienne est capable de prendre vos rendez-vous par téléphone.

Google a baptisé cette option Duplex

Cette fonctionnalité, baptisée Duplex, permet en effet à l’assistant d’appeler des interlocuteurs à votre place, pour organiser votre planning.

Selon Sundar Pichai, le CEO de Google, 60 % des entreprises ne disposent pas d’un service permettant de faire des réservations en ligne. Soit autant de cas dans lesquels Google Assistant se trouvait, jusqu’à présent, incapable de prendre un rendez-vous.

« Hum hum »

L’option Duplex doit ainsi permettre à l’assistant de passer des appels téléphoniques, et de mener une conversation en temps réel avec la personne répondant à son appel.

Nos confrères de The Next Web ont eu l’occasion d’écouter l’une de ces discussions, entre l’assistant et l’employé d’un salon de coiffure : l’expérience semble assez bluffante, et il n’est pas certain que la personne appelée ait réalisée qu’elle ne parlait pas à un être humain. Google Assistant s’est même fendu d’un « hum hum » quand son interlocuteur lui a demandé de patienter quelques instants. Vous trouverez cette vidéo ici.

Google n’a pas encore précisé la date à laquelle son assistant bénéficiera de cette mise à jour. Elle pourrait être effective d’ici la fin de l’année 2018, échéance pour laquelle l’entreprise a déjà annoncé quelques évolutions de son Assistant, en amont de la conférence.