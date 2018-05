Don't Starve est un jeu de survie à l'allure Tim Burtonnienne qui permet de jouer seul ou à plusieurs. Fort d'une grosse communauté de fans et d'un Wiki très dense, il est assez difficile à prendre en main lorsque l'on débute. Voici 5 trucs et astuces pour bien commencer une partie — et éviter de mourir au bout de deux nuits.

Vous aimez les jeux de type « bac à sable » ? Vous aimez les jolis graphismes, les découvertes et les touches d’humour bien placées ? Vous adorerez Don’t Starve, le jeu indépendant de la société canadienne Klei Entertainment dont la version multiplayer séduit environ 8 000 joueurs par mois.

Développé depuis 2013 en solo et 2014 à plusieurs, Don’t Starve dispose d’une solide communauté de fans, qui nourrissent une encyclopédie Wiki-Don’t-Starve extrêmement détaillée ainsi que des blogs consacrés à toutes les dernières nouveautés. Récemment, Klei a sorti une nouvelle extension, Shipwrecked, encore plus dure à maitriser à cause de ses nombreuses nouvelles astuces à découvrir. Cependant, nous parlerons ici uniquement sa version basique.

En tant que joueur ou joueuse, votre objectif est simple : il faut survivre, au gré des saisons. Pour cela, il faut maintenir vos trois jauges remplies : la vie (cœur), la faim (estomac) et la santé mentale (cerveau).

Maintenant que vous connaissez le principal, voici les 5 choses importantes à savoir pour ne pas mourir dès le départ.

Votre personnage Choisissez bien votre personnage

Si vous jouez à Don’t Starve en local, vous n’aurez pas le choix, votre personnage sera Winston, le héros du jeu (vous en débloquez ensuite d’autres au fur et à mesure). Mais dans Don’t Starve Together, où vous pouvez jouer seul(e) ou à plusieurs, vous avez le choix entre tous les personnages. Ils ont tous leur particularité, et certains sont beaucoup plus faciles à jouer que d’autres.

Une chose à savoir : Évitez les personnages qui sont demandants en terme de nourriture. Par exemple, Wigfrid est mignonne mais ne mange que de la viande, ce qui sera pénible lorsque vous aurez du mal à trouver des lapins pour vous nourrir. De son côté, Woodie le bûcheron est sympathique, mais il a la mauvaise habitude de se transformer en castor-garou régulièrement…

Les meilleurs personnages pour commencer :

Winston : ses jauges sont très élevées, vous regagnez en sanité lorsque vous le rasez.

Willow : la plus facile à vivre, sa sanité augmente lorsqu’elle est proche d’un feu.

Winona : un mélange de Winston et Willow, un choix sûr.

Le feu Le feu est votre priorité

Don’t Starve porte mal son nom. Le plus gros risque dans le jeu n’est pas de mourir de faim, mais que la nuit tombe sans que le joueur ou la joueuse n’ait eu le temps de faire un feu. Et, surprise, la nuit tombe tous les soirs. Or, les personnages détestent la nuit noire : si vous ne faites pas de feu lorsque le soleil se couche, il perdra très rapidement en santé mentale, puis il se fera attaquer par des monstres. On estimera à 10 secondes l’espérance d’un personnage dans la pénombre.

Une chose à savoir pour faire du feu : Pour faire du feu, il vous faut de la paille (facile) et du bois (plus difficile). Pour couper du bois, il faut une hache. Et pour faire une hache, il faudra ramasser quelques brindilles et surtout, trouver du « flint » (silex) par terre.

Les combinaisons :

Hache = brindille + silex

Bois = couper un arbre avec une hache

Feu = bois + paille

Le sac à dos Un sac à dos est indispensable

Don’t Starve est à la fois un jeu de survie et un jeu d’exploration. A chaque nouvelle partie, vous aurez une nouvelle carte à découvrir — les territoires seront dans l’ombre tant que vous n’y serez pas passés une fois. Et plus on explore, plus on découvre d’objets (nourriture, habits, armes, animaux) à ramasser. Or les places disponibles dans l’inventaire de départ sont restreintes. Il vous faudra rapidement fabriquer un sac à dos.

Une chose à savoir pour avoir un sac à dos : Pour fabriquer un sac à dos, vous devrez d’abord construire une Science Machine, qui vous permet de crafter de nombreux objets supplémentaires. Il vous faudra trouver de l’or pour construire la science machine. Dès que vous avez trouvé de l’or, construisez-en une, et fabriquez plusieurs objets utiles (pelle, sac à dos).

Les combinaisons :

Or = piocher un rocher avec des petits reflets dorés

Science Machine : Or +

Sac à dos : science machine +

Les bisons Trouvez les bisons !

Une fois que vous aurez exploré la carte pendant quelques jours, vous aurez envie de poser votre camp. Mais sachez qu’au jour 11, des méchants chiens viendront vous attaquer. Rien ne sert d’avoir construit des murs en paille ou en briques, car cela ne fera que les ralentir. Vous pouvez choisir de les combattre, mais cela ne fonctionnera pas sur le long terme — lorsqu’il reviendront à dix ou à quinze la prochaine fois. La meilleure solution est de poser son camp près des bisons (mais pas trop), juste assez pour pouvoir courir vers eux lorsque les monstres vous poursuivent. Ils s’occuperont de les tuer pour vous.

Trois choses à savoir :

Les bisons sont souvent en troupeau. Si vous en trouvez un, il y en a sûrement aux alentours.

Les bisons laissent derrière eux des fientes, qui vous serviront d’engrais, indispensable pour créer des fermes et améliorer votre camp. Ils en droppent très régulièrement.

Attention, les bisons sont en chaleur au printemps, et n’hésiteront pas à vous attaquer ! Lorsqu’ils ne sont pas en rut (leur postérieur devient rose), ils ne vous feront pas de mal.

Les ressources Les ressources sont épuisables

Don’t Starve fonctionne un peu sur le modèle de la fable de la cigale et la fourmi. Vous avez le choix entre tout consommer et profiter allègrement, ou rationner les ressources dans le but de survivre le plus longtemps possible. Car certaines ressources sont tout simplement finies. Aussi, si vous ramassez une carotte, elle ne repoussera plus. Si vous coupez un arbre, il en tombera deux graines que vous pouvez replanter. Si vous ne le faites pas, il n’en repoussera pas. En revanche, tant que vous n’avez pas cueilli une denrée, elle ne pourrit pas. Si vous la cueillez, elle commencera à pourrir dans votre inventaire, et vous devrez la consommer rapidement.

Quelques objets qui ne reviennent pas et qu’il vaut mieux rationner :

Les carottes

Les fleurs

Les champignons (ils reviennent si vous les cueillez normalement, pas si vous les déterrez avec une pelle)

Don’t Starve est disponible sur Gog à 12€ et Don’t Starve Together sur Steam à 14,99€.