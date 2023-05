Google met à l’honneur le lac de Xochimilco au Mexique dans son Doodle du samedi 20 mai 2023. Il cache un adorable jeu dans lequel il faut trouver des axolotls. Voici comment y jouer.

L’axolotl est une créature fascinante. Cette espèce de salamandre est au cœur d’un paradoxe : l’axolotl est une espèce abondante en captivité, mais menacée à l’état sauvage. Ce samedi 20 mai 2023, Google souhaite justement sensibiliser à cette situation. Le moteur de recherche a imaginé un Doodle aussi mignon que ludique, accessible facilement.

Comment jouer au jeu de Google sur les axolotls ?

Pour jouer au petit jeu de Google sur les axolotls, c’est tout simple. Il suffit de se rendre sur la page d’accueil du moteur de recherche, juste ici. Puis, il faut cliquer sur le symbole « Play » du Doodle pour entrer dans le jeu. On vous souhaite alors la « bienvenue dans le lac de Xochimilco, au Mexique », présenté comme le « dernier habitat des axolots ». Le Doodle indique ensuite le but du jeu : « Essayez de repérer une de ces créatures rares et de la prendre en photo. »

Puis, c’est parti : tandis que votre navire évolue paisiblement à la surface de l’eau, vous devez cliquer sur les axolotls que vous apercevez pour les prendre en photo. Lorsque vous y parvenez, la photo réalisée s’affiche, éventuellement accompagnée d’un petit texte informatif. Ensuite, la quête peut continuer, jusqu’à ce que vous ayez atteint le temps imparti ou trouvé chaque créature — 5 axolotls différents, en tout.

Un axolotl ! // Source : Capture d’écran Google

Ce jeu en ligne amusant est illustré par l’artiste française Helen Leroux. Elle travaille au sein de l’équipe de Google consacrée aux Doodle, et s’est même rendue au Mexique pour faire des recherches sur le lac de Xochimilco. Vous pouvez retrouver ses esquisses des axolotls sur cette page de Google consacrée à ce Doodle du 20 mai 2023, ainsi que d’autres de ses créations sur son site.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !