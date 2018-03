Le Xiaomi Mi Mix 2, version française est aujourd'hui disponible pour 305 euros sur GearBest avec le code promo : FR1828mix.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Vous attendiez une bonne baisse de prix pour vous trouver un smartphone avec un bel écran borderless et de solides performances ? Aujourd’hui le Xiaomi Mi Mix 2 est proposé pour 305 euros sur GearBest avec le code promo : FR1828mix.

Le Xiaomi Mi Mix 2 est équipé d’un écran IPS LCD de 5,99 pouces avec un ratio en 18:9 et une définition de 2160 sur 1080 pixels, un SoC Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz et épaulé par 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne, un capteur photo dorsal de 12 mégapixels, un capteur photo frontal de 5 mégapixels et une batterie de 3 400 mAh.

Il est compatible avec toutes les bandes de 4G françaises, il est entièrement en français avec le Play Store et tourne sous Android 8 Oreo avec MIUI 9.5.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Il est très élégant

Il propose une très bonne autonomie

Il n’y a rien à redire sur ses performances

Il est disponible à pour 305 euros sur GearBest avec le code promo : FR1828mix.

Si vous cherchez à bénéficier d’autres promotions, le OnePlus 5T avec 64 Go de stockage est disponible à 377 euros avec le code promo FR183302, celui avec 128 Go de stockage interne est proposé à 443 euros grâce au code promo : FR183230 et le DJI Mavic Air est passé à 656 euros avec le code promo : FR1832201.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.