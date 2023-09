[Deal du Jour] Xiaomi vient juste de commercialiser son Pad 6, la tablette polyvalente à petit prix. Le Pad 5 en profite pour tomber sous les 250 €, et bénéficie ainsi d’un excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur le Xiaomi Pad 5 ?

Tandis que le récent Pad 6 est proposé à 399,90 € sur le site officiel de la marque, le Xiaomi Pad 5 est encore vendu 349,90 €. Il est en ce moment proposé au prix de 239 € sur Cdiscount.

C’est quoi, cette tablette de Xiaomi qui ressemble à un iPad ?

Le Xiaomi Pad 5 reprend le design classique d’une tablette, notamment celui des iPad. Si elle n’est pas la plus originale sur le marché, elle est tout de même jolie et offre en prime de bonnes finitions. Ses bordures fines mettent en valeur l’écran et ses dimensions de 25.4 × 16.6 × 0.72 cm offrent une bonne immersion. Sa prise en main est bonne, malgré son poids de 510 g. La dalle IPS de 11 pouces propose une résolution de 2560 × 1600 pixels. Vous pourrez visionner des films et séries sur les plateformes de SVOD et profiter d’une bonne luminosité et de bons contrastes. Sachez néanmoins que l’écran reflète beaucoup la lumière et ne convient pas spécialement pour une utilisation en extérieur, surtout en plein soleil.

Ce modèle en promotion possède 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Son processeur Snapdragon 860 est performant, et le taux de rafraîchissement adaptatif est de 60 Hz ou 120 Hz. Pour les joueuses et les joueurs, l’ardoise de Xiaomi peut faire tourner la plupart des jeux vidéo sans trop de ralentissements, et de manière fluide. Que ce soit pour le cinéma ou le gaming, les deux haut-parleurs délivrent un son d’une qualité suffisante. Vous pourrez toujours y connecter une enceinte externe pour plus d’ampleur, ou plus simplement un casque ou des écouteurs en Bluetooth.

La tablette est parfaitement adaptée pour regarder des films et séries // Source : Xiaomi

Le Xiaomi Pad 5 est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 240 €, c’est une excellente affaire pour une bonne tablette, et une excellente alternative aux modèles plus onéreux. C’est aussi 160 € de moins que le nouveau modèle, pour des performances sensiblement similaires. Ne vous attendez pas à un OS aussi ergonomique que celui d’Apple. Android se charge ici d’habiller le Pad 5 de Xiaomi, et la navigation dans la tablette reste toutefois agréable. La tablette répond bien dans l’ensemble et utiliser vos applications, lancer un jeu ou regarder du contenu se fait facilement.

Niveau photo, vous trouverez un capteur de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Ce module photo ne remplace pas un smartphone, mais peut dépanner si besoin. Niveau autonomie enfin, comptez 20 h d’utilisation, soit 2 ou 3 jours sans la recharger dans le cas d’un usage normal.

