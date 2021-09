Hola, hei, saluton : vous voulez savoir dire « bonjour » et tout un tas d'autres mots dans une langue étrangère ? Jusqu'à la parler pour voyager plus confortablement quand la pandémie sera dernière nous ? Pour devenir polyglotte, sortez votre téléphone : voici notre sélection d'applications pour débuter ou parfaire votre niveau.

Que vous partiez prochainement en vacances en dehors de l’Hexagone, ou que vous rêviez de devenir polyglotte sans faire un kilomètre, les applications permettant d’apprendre une langue étrangère sont désormais légion. Or, cette diversité d’offre complique probablement le choix de celle ou de celui qui espère parfaire son chinois, son polonais ou son turc par l’intermédiaire d’un smartphone.

Ce guide va tenter de vous aider dans cette démarche. L’ensemble des applications que vous y trouverez sélectionnées sont gratuites (éventuellement complétée d’une version premium pour certaines). Sans faire l’impasse sur les plus connues et reconnues, nous vous proposons également quelques découvertes pour épancher votre soif d’apprendre différents idiomes.

À lire : Les meilleures apps dédiées aux menstruations

Duolingo

Faut-il encore présenter Duolingo ? Lancé en 2011, le service se targue aujourd’hui d’être « la plateforme d’apprentissage des langues la plus populaire au monde ». L’application incite ses 200 millions d’utilisateurs à gagner des points au fur à mesure des leçons apprises et des exercices réalisés. La méthode d’apprentissage est simple, mais efficace : elle repose sur des cartes à cocher, et la technique de la répétition espacée — les cartes que vous connaissez les moins vous seront plus souvent présentées.

Depuis l’app configurée en français, vous avez la possibilité d’apprendre l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais. Si vous avez de bonnes bases en anglais, davantage de cours s’offrent à vous dans cette langue : le coréen, le chinois, le japonais, le néerlandais, l’irlandais, le danois, le suédois, le turc, l’espéranto, le norvégien, l’ukrainien, le russe, le polonais, le gallois, l’hébreu, le vietnamien, le hongrois, le swahili et le roumain.

Chaque jour, Duolingo vous invite à vous fixer un objectif, quantifié en terme de temps : vous pouvez ainsi passer entre 5 et 20 minutes quotidiennes à apprendre de nouveaux mots dans la ou les langues de votre choix.

Duolingo est disponible sur iOS et Android.

Babbel

Peut-être un peu plus austère que l’app précédente, Babbel n’en reste pas moins une référence pour apprendre une langue étrangère. Si vous avez gardé l’habitude scolaire d’exprimer votre niveau de langue en fonction du Cadre européen commun de référence (A1, A2, B1, B2, etc), sachez que l’application s’y réfère également.

À nouveau, Babbel fonctionne sur le principe de la répétition : dans les leçons, l’app vous présente d’abord des mots de vocabulaire, que vous devrez ensuite correctement écrire. Dans la version gratuite, vous pouvez accéder à chaque première leçon des différents cours ; pour les suivantes, un abonnement de un à 12 mois est requis (entre 12,99 € et 6,50 €).

Sur Babbel, vous pouvez apprendre les langues suivantes : l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais, le suédois, le polonais, le néerlandais, l’indonésien, le turc, le danois, le norvégien et le russe.

Babbel est disponible sur iOS et Android.

Speekoo

Sur Speekoo, pas de texte à trou, d’images à sélectionner ou de résumé à écrire. L’application préfère scrupuleusement respecter un principe : chaque carte que vous avez apprise permet de comprendre la suivante qui vous est présentée. Peu à peu, les mots que vous apprenez séparément permettent alors de former des phrases, toujours selon la bonne vielle technique de la répétition.

Outre l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais et le grec, l’application enseigne le chinois, le japonais, le russe et l’arabe en conservant l’alphabet que vous connaissez déjà. Au fil des leçons, vous pouvez débloquer des anecdotes culturelles.

Un onglet « Dans ton sac » regroupe les mots de vocabulaire, les notions de grammaire et la prononciation des mots déjà croisés sur l’app. À l’heure actuelle, plus de 12 000 « speekers » se sont inscrits sur l’application.

Speekoo est disponible sur iOS et Android.

Busuu

La version gratuite de Busuu vous permet de suivre des cours dans l’une des langues disponibles sur l’app : l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le polonais, le japonais, le russe, le chinois, le portugais, le turc ou l’arabe. Chaque leçon commence par un jeu de cartes permettant d’acquérir du vocabulaire sur un thème différent (dire bonjour, nombre et couleurs, alimentation…). Selon les thèmes choisis, un dialogue remet les mots appris dans un contexte, ou un exercice de mémorisation est proposé.

Les tests et conversations de certaines leçons ne sont accessibles que sur la version premium de l’app. Busuu vous donne la possibilité de la tester pendant sept jours avant de faire éventuellement le saut. Un onglet « Réviser » permet de réécouter quand vous le souhaitez les mots de vocabulaires déjà croisés.

Busuu revendique à ce jour plus de 80 millions d’utilisateurs dans le monde. L’app offre également la possibilité de s’entrainer avec d’autres internautes, dont vous êtes en train d’apprendre la langue maternelle.

Busuu est disponible sur iOS et Android.

Tandem

Le principe fondateur de Tandem est un peu différent de ses homologues. Sur cette app, la priorité est donnée aux échanges que vous allez avoir avec d’autres utilisateurs. Vous êtes là afin de « trouver un partenaire d’échange linguistique » avec qui converser dans une multitude de langues.

Tandem est probablement l’app de notre sélection qui offre le plus de choix ; une diversité qui s’explique probablement par la présence de 3 million de membres sur son service. Puisque vous n’êtes pas sur l’app pour suivre des cours mais pour dialoguer avec d’autres personnes, s’y enregistrer requiert un peu plus de temps.

Après avoir répondu à une série de questions (sur vos centres d’intérêts et vos objectifs), vous devez attendre pour être mis en relation avec les autres utilisateurs. Cela peut prendre jusqu’à sept jours, mais pour nous la procédure n’a pris que quelques minutes.

Tandem est disponible sur iOS et Android.

Memrise

Memrise cherche à apporter une dimension plus ludique à l’apprentissage d’une langue étrangère, en faisant des compétences linguistique de son utilisateur des « superpouvoirs » à obtenir. Sur le fonctionnement, elle est semblable à ses prédecesseuses avec un fonctionnement en cartes à cocher.

Sa particularité est d’intégrer de courtes vidéos tournées par des natifs aux questions : à vous ensuite de reconnaître les mots qu’ils emploient. Memrise propose une offre semblable à ses concurrents, avec des enseignements d’anglais (britannique et américain), d’espagnol, d’allemand, d’italien, de japonais, de coréen, de japonais (sans écriture), de chinois (simplifié) et de russe.

Votre mission, à supposer que vous l’acceptiez, est d’apprendre chaque jour cinq mots nouveaux grâce à Memrise.

Memrise est disponible sur iOS et Android.

Article publié initialement le 25 février 2018 et mis à jour le 19 septembre 2021

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo