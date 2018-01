La Tesla Model 3 a fait son premier parcours très longue distance en ralliant New York depuis Los Angeles. Un trajet iconique qui a mis la voiture à l'épreuve.

Les premières Tesla Model 3 ont été livrées aux clients de la marque avant la fin de l’année 2017. C’est donc bien naturel que ces enthousiastes de la première heure tentent de pousser la voiture dans ses retranchements. Alex Roy, grand reporter auto pour le magazine The Drive s’est donné un défi qui fait passer notre Paris-Nice en Model S pour un trajet d’échauffement : rejoindre New York depuis Los Angeles en Model 3.

D’après Google Maps, il s’agit d’un trajet de 4 465 kilomètres qui devrait prendre 41 heures selon l’outil de planification de trajet du géant de la recherche. Alex Roy a avalé ces kilomètres en 50 heures, 16 minutes et 32 secondes. Cela explose son précédent record en voiture électrique (sur une Tesla Model S) de 5 heures et cela bat également le record « absolu » sur ce trajet avec ce type de véhicule d’une heure (sur une Tesla Model S également). Au total, le trajet aura coûté 100 dollars en électricité, soit 82 €. Pas grand chose.

La différence de 9 heures entre le trajet « optimal » et le trajet en électrique s’explique probablement par la nécessité de recharger le véhicule sur le réseau de superchargeurs plusieurs fois.

Here's why I know so much about the #Tesla #Model3 https://t.co/xHDCjTrupb

— Alex Roy (@AlexRoy144) January 2, 2018