iPhone X, XS, XR, 8 et 8 Plus et iPad Pro 2018 peuvent être rechargés très rapidement (la moitié de la batterie en 30 minutes). Mais il va falloir dépenser un peu d'argent pour profiter de cette fonctionnalité. Quelle puissance faut-il ? Quel chargeur choisir ? On vous dit tout.

Depuis la génération iPhone 8, introduite en 2017, Apple a ajouté une fonctionnalité bienvenue à ses téléphones et ses tablettes : le rechargement rapide ou charge rapide. On comprend pourquoi tant la possibilité de remplir la moitié de sa batterie en 30 minutes est alléchante, qui plus est pour un appareil très sollicité et ayant du mal à tenir une journée pleine — même si les iPhone XS et XS Max font mieux sur ce point. Mais, et il y a un mais, cette feature n’est pas incluse dans la boîte. Dès lors, pour en bénéficier, il faudra dépenser quelques euros supplémentaires si vous n’êtes pas équipé du tout.

Charge rapide 50 % en 30 minutes : quel chargeur choisir pour les iPhone ?

Qu’importe la version, même les plus chères, l’iPhone est livré avec un chargeur de 5W, le strict minimum (il varie entre 10 et 12W selon les modèles d’iPad). Il n’est bien évidemment pas suffisant pour recharger rapidement votre smartphone, qui aura besoin de passer par une interface USB-C PD (Power Delivery). Si vous avez un MacBook, c’est donc tout bon : vous pourrez charger votre iPhone avec son adaptateur secteur (29W, 61W ou 87W) et n’aurez qu’à acheter le câble.

Combien ça coûte ?

Depuis la sortie de l’iPhone 8/X, on retrouve de nombreux chargeurs rapides sur le marché, beaucoup plus accessibles que ceux proposés par Apple.

Pour profiter de la recharge rapide sur iPhone, il faut également acheter un câble Lightning vers USB C afin de pouvoir le raccorder au chargeur. Malheureusement, le seul câble certifié Made For iPhone (et donc compatible charge rapide) est celui proposé par Apple. On le retrouve à moins de 30 euros.

Si vous cherchez à bénéficier de la charge rapide sur votre iPad Pro 2018, vous pouvez utiliser le câble dans la boîte. Si vous en voulez un autre, on retrouve de belles références à des tarifs beaucoup plus accessibles que ceux proposés par Apple, pour moins de 10 euros.

Si vous passez par Apple :

Charge moyenne Rapide et moins cher : l’adaptateur iPad

Si vous avez un iPad, vous pourrez aussi utiliser son chargeur de capacité supérieure pour gratter quelques minutes. En effet, il est possible d’utiliser les chargeurs plus gros des tablettes tactiles Apple pour avoir une charge plus rapide mais qui n’atteindra pas la vélocité du duo USB Type-C + USB PD. Le chargeur des derniers iPad Pro en USB-C est à cette norme, mais on déporte le problème : il vous faudra un câble USB-C vers Lightning.

Si vous n’en avez pas, vous aurez quelques alternatives au chargeur officiel :

Article publié initialement le 18 juillet 2018