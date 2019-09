La gamme Apple n'a jamais été aussi fournie côté tablettes tactiles. Aujourd'hui, vous pouvez hésiter entre un iPad mini, un iPad dévoilé en même temps que les iPhone 11 et un nouvel iPad Pro décliné en deux versions. Numerama vous accompagne dans votre choix, en plusieurs questions.

Le 27 mars 2018, Apple a introduit sa 6e génération d’iPad, remplacée en septembre 2019 par un modèle présenté en même temps que les iPhone 11. Le 30 octobre 2018, la firme avait dévoilé ses nouveaux iPad Pro qui changent complètement la manière de concevoir une tablette iPad — notamment via l’USB-C. Pendant un temps, les iPad de précédente génération étaient resté au catalogue : ils ont été éliminés de l’Apple Store à la rentrée 2019, pour plus de clarté.

La gamme, simplifiée, se décline donc ainsi :

Faisons d’emblée un petit tour des caractéristiques.

Côté design, l’iPad est un appareil classique, qui ressemble à une tablette comme celles qu’on connaît depuis l’émergence du format — elle a en revanche pris de la taille en 2019, passant de l’iconique 9,7 pouces à 10,2 pouces, conservant rectangle, bords carrés, Touch ID et bouton Home en bas. Les iPad Pro de 2018 font un bond en avant : bordures fines, TouchID qui s’en va, FaceID qui le remplace, port USB-C à la place du Lightning… bref, c’est une tablette complètement différente par bien des aspects. Deux engins viennent se loger côté multimédia dans la gamme : l’iPad Air, plus musclé que l’iPad et l’iPad mini, résolument plus mobile.

Maintenant que les formats et leurs caractéristiques sont maîtrisés, passons aux questions fondamentales pour choisir un iPad en 2019.

Nouvel iPad Pro, iPad, iPad Air… quel est le plus puissant ?

L’intégration du processeur A12X sur les iPad Pro de 2018 a fait faire un bond à la puissance des tablettes Apple, qui se rapprochent petit à petit des processeurs traditionnels, utilisés dans les ordinateurs portables. On sent bien qu’Apple prépare le terrain pour se séparer, à terme, de ses partenaires.

Cela dit, cette course à la puissance est à modérer pour un usage grand public. Un iPad Air, aujourd’hui, fait tourner la quasi-totalité des applications de l’App Store avec son processeur A12 et on aurait même du mal à conseiller un renouvellement à quelqu’un qui serait encore équipé d’un iPad de 5e ou 6e génération et qui ne ferait que des tâches basiques sur son appareil. Le seul avantage des appareils plus récent vient de la compatibilité avec les dernières mises à jour du système et, sur presque toute la gamme, du Smart Connector qui peut accueillir un très bon clavier.

L’iPad de 7e génération, vendu 359 € avec un processeur A10 est parfaitement capable de jouer sur tous les terrains que propose l’Apple Store, de la réalité augmentée aux jeux en passant par les logiciels de dessin ou de MAO. Vous pourrez tout faire avec un iPad à 359 € aujourd’hui.

En revanche, si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez utiliser l’iPad Pro comme un outil de travail, investir dans les modèles de dernière génération ne semble pas être un luxe : en plus du processeur A12X, le stockage jusqu’à 1 To et la possibilité de connecter un écran externe à l’iPad sont des plus indéniables. Petit à petit, les éditeurs de logiciels professionnels sont en train de porter les versions complètes de leurs outils phares sur l’iPad Pro (on pense à Photoshop).

Verdict : iPad pour un usage étudiant grâce au Smart Connector, iPad Pro 2018 pour un usage professionnel et iPad Air ou iPad mini pour un usage grand public.

L’appareil photo des iPad est-il convaincant ?

Ne prenez pas de photos avec un iPad ! Plus sérieusement, la tablette tactile n’est pas l’objet le plus adéquat pour prendre des clichés. L’iPad Pro de nouvelle génération embarque une caméra stabilisée qui doit permettre à un professionnel de faire des clichés et des vidéos sans trop se poser de question, mais les 8 mpx à l’arrière de l’iPad de 2019 vous permettront déjà de faire de belles choses. Scan de documents, photos en extérieur, vidéos pour illustrer des projets étudiants… cela ne sera pas du cinéma, mais cela suffira. Même constant pour les Air et mini qui ont les mêmes caméras.

La différence sur la webcam est plus problématique : 1,2 Mpx sur l’iPad contre 7 Mpx sur les iPad Pro, Air et mini. Vous verrez nettement la différence pour FaceTime.

Verdict : l’iPad est suffisant pour des tâches communes, mais si vous faites beaucoup de vidéoconférence ou que la précision des clichés est une nécessité (travail dans le bâtiment, l’architecture…), privilégiez un iPad Pro, un Air ou un mini.

Je veux dessiner : quel iPad choisir ?

L’Apple Pencil fonctionne de la même manière sur l’iPad de 2019, l’iPad mini et l’iPad Air. Cela signifie que vous aurez toutes les variations et précisions du trait qu’offre le stylet actif d’Apple, qui n’est pas juste un bout de plastique. Cela dit, le taux de rafraîchissement à 120 Hz des iPad Pro implique une mise à jour plus fréquente des « points » inscrits sur la tablette. Et, de facto, une meilleure fluidité dans le dessin : c’est déjà très bien sur les iPad « grand public », mais ce sera forcément plus naturel sur un iPad Pro 2018 au feeling.

L’iPad Pro de 2018 ajoute en plus un peu plus de pertinence au côté Pro des tablettes tactiles d’Apple : le stylet compatible, de nouvelle génération, se recharge par induction sur la tranche de l’iPad (plus de problème de batterie), il est équipé d’un bouton pour des raccourcis dans les applications de dessin et vient se coller magnétiquement à la tablette.

Verdict : si dessiner est une passion, les trois tablettes grand public sauront vous ravir. Si c’est un métier, l’iPad Pro de 2018 vous apportera beaucoup plus de confort.

Est-ce possible de travailler sur un iPad ?

L’iPad Pro 2018 avait l’avantage du « Smart Connector » qui lui permet d’avoir un clavier physiquement attaché, à la manière d’une Surface de Microsoft. C’est terminé pour cette exclusivité : iPad de 2019 et iPad air en sont équipé. Cela signifie que le confort total de frappe est accessible dès 359 €. iOS 11, a facilité la productivité sur iPad et iOS 12 a suivi cette dynamique : iPadOS, la version dédiée à la tablette tactile déployée en même temps qu’iOS 13 ne fait qu’ajouter des fonctionnalités exclusives.

L’iPad Pro de 2018 a, comme nous l’avons déjà évoqué, l’avantage de l’USB-C en connecteur. Il fait clairement pencher la gamme tablette du côté de la gamme MacBook, grâce à ce port unique qui permet de connecter du stockage externe ou un écran en plus pour afficher le contenu. Bref, c’est un argument fort pour la nouvelle génération.

Verdict : l’iPad Pro 2018 est taillé pour la productivité et se rapproche de plus en plus d’un ordinateur.

Conclusion

Malgré ses restrictions matérielles, l’iPad a toujours tous les arguments pour s’imposer comme la tablette de référence pour le grand public. Avec un prix d’entrée à 359 €, on peut difficilement battre techniquement la proposition d’Apple et son catalogue d’applications pour tous les usages, du divertissement à la bureautique. La compatibilité Apple Pencil est un vrai plus pour les étudiants et les passionnés de dessin et autres retouches visuelles. Le Smart Connector apporte le confort d’un clavier presque similaire à celui d’un ordinateur. iPad mini et iPad Air s’insèrent dans la gamme pour offrir un choix supplémentaire : plus de puissance ou plus de mobilité qu’avec un iPad de 2019 ? C’est à vous de décider.

L’iPad Pro de 2018 apporte, quant à lui, une véritable avancée côte productivité. Le port USB-C, le stockage jusqu’à 1 To et le processeur surpuissant font pencher la tablette tactile du côté des ordinateurs et cette évolution a tout d’un grand pas en avant pour les professionnels. En plus, le nouvel Apple Pencil est nettement plus intelligent et pratique que le précédent proposé par Apple.