Nintendo a tenu à faire un rappel important : tenez vos animaux de compagnie à l’écart de la Switch, leur urine ou leur salive pouvant endommager la console.

Alors que la Switch s’approche de la fin de son cycle de vie et vient de dépasser les 145 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Nintendo a décidé de partager un conseil pour préserver la console. Comme l’a repéré Nintendo Life dans un article publié le 13 novembre, le SAV de la branche japonaise a indiqué sur X (ex-Twitter) qu’il fallait faire attention aux animaux de compagnie.

« Quand vous n’êtes pas attentif, votre animal de compagnie peut faire de votre Switch un jouet ! Le temps que vous réagissiez, elle peut être recouverte de bave… La salive et l’urine des animaux peuvent endommager la console en raison de l’exposition à des substances liquides. Si vous avez des animaux, faites attention à l’endroit où vous rangez votre Switch », est-il indiqué.

Le message a été accompagné par une image adorable, avec un chien qui semble mordiller les manettes et baver dessus.

https://twitter.com/nintendo_cs/status/1855808929940570587

Le conseil tardif de Nintendo concernant la Switch et les animaux

Si la remarque est tout à fait sensée, elle arrive toutefois bien tardivement, car la console a désormais derrière elle une carrière commerciale longue de sept ans — même si l’on pourrait arguer par ailleurs qu’avec un peu de bon sens, il est effectivement peu judicieux de laisser à portée d’un animal des objets fragiles ou précieux.

Un chat ou un chien peut effectivement être attiré par un objet posé au sol, quel qu’il soit. Comme il n’a aucune conscience de ce qu’il a entre les pattes ou dans la gueule, il peut l’abîmer — et on ne parle pas non plus des risques éventuels d’électrocution ou d’ingestion de petites pièces détachées ou bien arrachées.

Trailer de présentation de la Nintendo Switch // Source : Capture YouTube

Le conseil de Nintendo peut être appliqué à tout objet électronique, et pas seulement à la Switch. La télécommande de votre téléviseur ou de votre box télé, une manette de console, une tablette, un smartphone… Tous ces objets du quotidien peuvent être à la merci de vos animaux de compagnie. La piqûre de rappel de Nintendo, en dépit d’un timing étrange, est donc loin d’être inutile. Et s’appliquera volontiers à la future console Switch 2.

Si vous êtes parent, la recommandation se transpose aussi à votre progéniture, qui aura davantage tendance à laisser traîner sa Switch après sa dernière partie de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom. Un incident domestique est vite arrivé, et il sera pénible de devoir racheter une Switch ou une paire de Joy-Con parce que votre matou a laissé une trace d’urine dessus.

