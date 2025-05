Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Philips The One est une gamme de téléviseurs performants avec Ambilight, qui se renouvelle ce mois de juin 2025 avec de nouveaux modèles. Le modèle 55 pouces est en précommande avec une réduction de 100 €.

Philips propose de nombreux téléviseurs de grande qualité et dotés de la technologie Ambilight. La gamme The One est notamment réputé pour ses excellentes performances. Le fabricant propose de nouveaux modèles The One, prévus pour le mois de juin 2025. Des téléviseurs aux excellentes performances et dotés de la technologie Ambilight. Le TV est d’ailleurs déjà en promotion sur La Fnac.

Le téléviseur Philips The One 55PUS9050 de 2025 est prévu pour le 07 juin 2025 au tarif de 999,99 €. Si vous le précommandez maintenant, vous bénéficiez de 100 € de remise immédiate avec le code PHILIPS100 à rentrer dans le panier. L’offre est valable du 20 mai au 25 mai 2025.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de Philips ?

Le nouveau téléviseur 55PUS9050 offre toujours un design de toute beauté, pratiquement sans bordures. Philips dote son téléviseur de la technologie Ambilight qui décuple l’immersion, grâce à un jeu de LEDs qui projettent un éclairage raccord avec le contenu diffusé à l’écran. L’Ambilight n’est pas forcément indispensable pour regarder des films, mais gagne vraiment à être allumé pendant vos sessions de jeux vidéo. Il peut aussi simplement projeter une petite lumière d’ambiance chaleureuse de l’intensité et de la couleur de votre choix, ou bien être désactivé.

Le pied du téléviseur The One 55PUS9050 // Source : Philips

Ce modèle de 2025 est doté d’une dalle QLED de 55 pouces à la définition 4K HDR de 3 840 x 2 160 pixels. Il est compatible avec les normes HDR10+ et Dolby Vision pour des contrastes et des images détaillées et optimisées. Niveau audio, le Dolby Atmos est de la partie, pour un son immersif, qui a toutefois besoin d’une barre de son supplémentaire pour gagner en amplitude.

À ce prix, ce téléviseur The One est-il une bonne affaire ?

Moins de 900 €, c’est une excellente affaire pour le téléviseur Philips le plus récent, doté de l’Ambilight. Les joueurs et les joueuses seront heureux de retrouver plusieurs ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K à 120 FPS et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Les modes ALLM et VRR sont présents pour une expérience fluide, sans latence et sans déchirures visibles à l’écran.

Enfin, ce nouveau modèle utilise Titan OS comme système d’exploitation. L’interface maison de Philips est généralement très fluide, avec une navigation agréable et ergonomique. Le téléviseur est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

Les points à retenir sur The One 55PUS9050 :

Une dalle QLED accompagnée de la technologie Ambilight

Compatible HDR10+ et Dolby Vision

HDMI 2.1 et 144 Hz

