[Deal du jour] Thomson ne fait pas partie des cool kids dans la cour des meilleurs téléviseurs sur le marché. Et pourtant, le fabricant propose quelques modèles abordables qui valent le coup.

Indispensables pour regarder des films et séries et jouer dans de bonnes conditions, les téléviseurs ont clairement leur place dans le salon. Faut-il encore trouver le bon téléviseur pour avoir un coin TV idéal. Entre un modèle pour le cinéma, pour les jeux vidéo, ou les deux à la fois, le budget s’avère vite élevé. Heureusement, certains fabricants proposent régulièrement des offres sur leurs téléviseurs, comme c’est le cas aujourd’hui de Thomson, avec son TV QLED à moins de 400 €.

Le téléviseur Thomson 50QG6C14 d’une taille de 50 pouces est normalement proposé 590 €. Il est actuellement vendu au prix de 399 € sur Boulanger grâce à une réduction de 91 € et une offre de remboursement de 100 €, disponible jusqu’au 28 avril 2025.

C’est quoi, ce téléviseur QLED ?

Le téléviseur que propose Thomson possède un design très classique. L’essentiel y est, avec des bordures fines autour de l’écran et un pied central pas trop massif, qui permet de placer une barre de son devant. Sa dalle 4K QLED de 50 pouces à la résolution de 3 840 x 2 160 pixels offre un niveau de détail élevé et une bonne luminosité. Elle est compatible avec les normes HDR et Dolby Vision pour des images lumineuses, un contraste élevé et des couleurs riches.

Sans égaler les modèles haut de gamme sur le marché, le 50QG6C14 propose une qualité d’hommage plus qu’honnête pour son prix et s’avère un excellent téléviseur pour consommer du cinéma. Côté son, les deux haut-parleurs de 10 W sont aidés par la technologie Dolby Atmos pour une expérience audio plus immersive. Dans les faits et comme dit plus haut, n’hésitez pas à brancher une barre de son, même petite, pour profiter d’un meilleur son.

À ce prix, ce téléviseur QLED est-il une bonne affaire ?

À moins de 400 € c’est même une excellente affaire si vous n’avez pas envie de dépenser une grosse somme dans un téléviseur. Le 50QG6C14 de Thomson permet même de brancher vos consoles de salon, via les deux ports HDMI 2.1. Vous pourrez jouer en 4K dans de bonnes conditions, malgré le taux de rafraîchissement limité à 50 Hz. Pour la plupart des jeux cependant, ce n’est pas vraiment un problème.

L’interface sous Google TV est fluide et agréable à utiliser, avec de nombreuses personnalisations disponibles. L’assistant vocal de Google s’invite à la fête, pour contrôler le téléviseur au son de votre voix.

Les points à retenir sur ce TV QLED de Thomson :

Une dalle QLED de 50 pouces compatible HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

Moins de 400 €

