La patron d’OpenAI a annoncé le 1er avril que la génération d’images avec le modèle GPT-4o devenait gratuite dans ChatGPT. De quoi permettre à tous les utilisateurs du célèbre chatbot d’essayer cette fonction sans abonnement particulier.

Depuis sa sortie fin mars, la génération d’images avec GPT-4o a fait le tour du monde. Cependant, elle n’était réservée qu’aux utilisateurs de ChatGPT Plus (ou Entreprise), accessible uniquement sur abonnement ; les usagers gratuits n’y avaient pas accès. Ce n’est désormais plus le cas : tout le monde peut générer des images avec GPT-4o.

Le nouveau générateur d’images de ChatGPT devient gratuit

C’est dans un tweet publié ce 1er avril (et ce n’est pas un poisson) que le patron d’OpenAI, Sam Altman, a officialisé l’arrivée du générateur d’images avec le modèle GPT-4o pour les utilisateurs gratuits. On savait que ça allait arriver tôt ou tard : c’était une promesse, mais on ne pensait pas que le déploiement serait aussi rapide.

On peut demander à ChatGPT de créer un Elon Musk qui lit Numerama // Source : Numerama

C’est d’autant plus vrai que Sam Altman alertait il y a peu sur le fait que ce générateur surchargeait les serveurs d’OpenAI. Comme pour les abonnés, la génération sera bridée pour la version gratuite du service : on ne pourra pas aller au-delà de trois générations par jour. Pour en avoir plus, il faudra souscrire un forfait.

Tout le monde va pouvoir générer des images proche du style du studio Ghibli

De fait, ce déploiement aux quelque 700 millions d’utilisateurs mensuels de ChatGPT ne risque pas d’arranger la charge de travail que doivent exécuter les serveurs de l’entreprise. En quelques jours, des dizaines de milliers d’utilisateurs ont créé des images inspirées des films d’animation du Studio Ghibli, mais aussi dans d’autres styles.

Beaucoup se disent impressionnés du résultat, bien meilleur que les applications proposant des filtres depuis longtemps, même s’il ne s’agit que d’une imitation, sans parvenir forcément à atteindre la même sensibilité et la même mise en scène que le niveau atteint dans les films d’animation. L’outil permet même de réaliser de façon détournée des vidéos, comme la bande-annonce du Seigneur des anneaux en version Ghibli.

Sam Altman dans le style du studio Ghibli. // Source : Généré par IA avec ChatGPT

Mais ces créations n’ont pas non plus manqué de faire polémique sur les réseaux sociaux. Un certain nombre d’internautes met en cause OpenAI, qui est accusé d’avoir forcément volé des images tirées des films de Hayao Miyazaki sans en avoir le droit pour entraîner ses IA et ensuite parvenir à ce résultat, via . Des faits qui sont susceptibles de produire de nouveaux ennuis judiciaires pour l’entreprise.

