ChatGPT peut s’exercer à faire des devoirs et potentiellement passer inaperçu. Sauf quand un collégien laisse le bout de phrase où l’IA dit qu’elle est une IA.

La génération qui a en 2023 entre 30 et 35 ans a participé à la « panique Wikipédia » à l’école. Nombre de professeurs au cours des années 2000 ont mis en garde contre l’encyclopédie en ligne, prévenant tour à tour les élèves et étudiants qu’elle ne pouvait pas les aider, que beaucoup de textes étaient faux ou, tout simplement, qu’ils en interdisaient l’usage. En 2023, dans le milieu scolaire, Wikipédia a laissé sa place à ChatGPT. Et si recopier un article de Wikipédia en entier pouvait passer inaperçu à l’œil d’un professeur peu attentionné, recopier l’intégralité d’une réponse du chatbot d’OpenAI n’est pas l’idée du siècle.

Roshan Patel, fondateur de Walnut, sorte de Doctolib américain, a partagé sur Twitter la copie de son cousin. Le tweet, vu près d’un million de fois, a suscité éclats de rire et indignations. En cause : le jeune collégien en « 7th grade », équivalent américain de la cinquième française, a recopié la réponse à un prompt sur des devoirs d’anglais. La réponse commence ainsi : « En tant que modèle de langage généré par IA, je n’ai pas d’attente ou d’opinion ». Le fait que la réponse soit écrite à la main ajoute un côté cocasse à la situation, car cela signifie que le collégien s’est contenté de recopier la réponse sans l’intellectualiser.

My little cousin Arjun got caught using ChatGPT on his 7th grade English homework. pic.twitter.com/Enh0ZkeD4P — Roshan Patel (@roshanpateI) June 1, 2023

Dès lors, retenez bien la leçon : si vous souhaitez faire travailler ChatGPT sur vos devoirs, vous devez absolument lire les réponses et enlever les phrases où l’IA parle d’elle-même, qui transformeront votre recherche d’efficacité louable en farce grotesque. Ou faire vos devoirs sans ChatGPT.

En tant que modèle d’IA : la phrase qui dévoile l’usage de ChatGPT

Les phrases d’accroche de ChatGPT ne sont d’ailleurs pas que des moments gênants pour des étudiants et collégiens — convertis en top tweet. Ce sont aussi des milliers d’occurrences sur le web, notamment du côté des avis sur les sites marchands. En langue anglaise, la phrase « As an AI language model » est devenue un marqueur pour identifier les robots conçus pour publier des avis positifs. On peut le voir sur de grands sites comme Amazon ou Yelp, en faisant une recherche spécifique sur un moteur.

La recherche sur Amazon pour « As an AI language model » // Source : Capture d’écran Numerama

La recherche sur Yelp pour « As an AI language model » // Source : Capture d’écran Numerama

En français, ChatGPT transforme cette phrase en « En tant qu’intelligence artificielle », terme plus générique que « modèle de langage par IA » qui empêche de repérer les filous, car les moteurs de recherche francophones sont remplis de résultats légitimes. Cela ne signifie pas fondamentalement que la pratique n’existe pas. On sait d’ailleurs déjà que ChatGPT est meilleur pour rédiger des arnaques ou des campagnes de phishing que la plupart des pirates s’essayant à la pratique.

