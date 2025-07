Lecture Zen Résumer l'article

En déplacement à Washington pour convaincre des bienfaits de l’intelligence artificielle, Sam Altman communique des chiffres inédits sur l’utilisation du ChatGPT. Le service est devenu incontournable pour des mllions d’utlisateurs.

Il y a trois ans, ChatGPT n’existait pas. Le service lancé en novembre 2022 a réussi quelque chose de rare dans le monde de la tech : devenir un géant en un temps record, en se faisant connaître de centaines de millions de personnes en seulement quelques mois. OpenAI revendiquait en février 2025 400 millions d’utilisateurs, versus 300 millions en décembre 2024. Une croissance qui a de quoi faire rêver de nombreuses startups.

Dans un article publié le 21 juillet sur Axios, qui raconte le voyage très politique de Sam Altman à Washington, on découvre de nouveaux chiffres sur l’utilisation du chatbot. Outre les désormais plus de 500 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine, on apprend que les humains posent 2,5 milliards de questions à ChatGPT chaque jour. Des chiffres qui font de ChatGPT un des services les plus utilisés au monde.

ChatGPT, le nouveau Google ?

ChatGPT est encore loin de Google et de ses 14 milliards de recherches quotidiennes, mais ses chiffres d’utilisation sont tout bonnement ahurissants..

Avec 2,5 milliards d’interactions quotidiennes, ChatGPT s’impose déjà comme un des services numériques les plus utilisés au monde. Encore plus impressionnant : OpenAI revendiquait 1 milliard de prompts quotidiens en décembre 2024. En moins de huit mois, l’entreprise a fait un +150 % en ne gagnant « que » 100 millions d »utilisateurs. Cela veut dire que les utilisateurs de ChatGPT l’utilisent de plus en plus, souvent dès qu’une question leur vient en tête. L’impact d’Apple Intelligence, qui a intégré ChatGPT à Siri, se fait aussi ressentir. Le générateur d’images de GPT-4o avait aussi boosté le chatbot, avec un pic autour des 800 millions d’utilisateurs.

Autre donnée intéressante : sur les 2,5 milliards de questions posées à ChatGPT chaque jour, 330 millions proviendraient des États-Unis, le pays dominant en matière d’IA. L’utilisation de ChatGPT semble bien répartie sur toute la planète : les États-Unis ne représentent pas la grande majorité des demandes. En revanche, les comptes payants sont minoritaires. La « vaste majorité » des prompts viennent de la version gratuite, qui se servent de ChatGPT comme d’un remplaçant de Google.

À Washington, où Donald Trump participera à une keynote sur l’IA mercredi, Sam Altman plaidera pour une IA « démocratisée », accessible de tous. Son objectif est d’accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle générative, alors que son entreprise vient de dévoiler ChatGPT Agent et prépare de nouveaux modèles : GPT-5 et un LLM ouvert.

