[Deal du jour] Le Dyson V12 Origin est un aspirateur balai simple, mais complet, qui embarque de nombreux accessoires. Plus abordable grâce à une réduction de 100 €, ce modèle est le bon plan de ce début de soldes d’hiver.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Dyson V12 Origin est normalement vendu 499 €. Il est proposé chez Boulanger au prix de 399 €, ainsi qu’au même prix sur le site officiel de Dyson.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le V12 Origin est un aspirateur balai récent, proposé à un prix abordable. Ce n’est certes pas le modèle le plus premium du fabricant, mais il embarque les fonctions et les accessoires essentiels. Avec un poids de 2,1 kg, l’engin est très facile à manipuler, même d’une seule main. Sa bonne ergonomie est appréciable, et il peut se transformer en aspirateur à main d’un clic, pour aspirer facilement en hauteur, sur des meubles, ou dans des endroits difficiles d’accès.

Le Dyson V12 Origin est livré avec une brosse motorisée efficace sur les sols durs, les tapis et les moquettes et avec les poils d’animaux. Vous retrouverez aussi une brosse douce pour désincruster la poussière sans abîmer vos sols, une brosse anti-rayures pour les sols délicats, ainsi qu’un long suceur, un adaptateur pour meubles bas, et une station murale de chargement. Les accessoires sont de bonne qualité, mais il faudra les nettoyer régulièrement afin qu’ils conservent leur efficacité.

Le V12 Origin dispose d’un kit de nettoyage minutieux // Source : Dyson

Le Dyson V12 Origin est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Pour moins de 400 €, c’est une excellente affaire. Le V12 Origin embarque un moteur qui atteint 125 000 tours par minute et permet en théorie une aspiration qui ne perd pas en puissance. Trois modes de puissance sont disponibles, pour adapter la force d’aspiration d’aspiration selon le type de sols. Le mode Boost est conçu pour un nettoyage court et intensif, tandis que le mode Éco offre une autonomie plus longue pour les nettoyages plus importants.

Pour vider l’aspirateur, le mécanisme hygiénique éjecte la saleté dans votre poubelle en un seul geste. Niveau autonomie enfin, le V12 Origin assure une heure de nettoyage en mode Éco, et une dizaine de minutes seulement en mode Boost.

