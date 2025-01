Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez recréer l’expérience des salles obscures où l’on mange du pop-corn sans sortir de chez vous, ce vidéoprojecteur d’Epson est un modèle avec une bonne luminosité. Il se trouve moins cher pour les soldes d’hiver.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur ?

Le vidéoprojecteur Epson EF-21G est normalement vendu 899 €. Pendant ces soldes d’hiver, il est disponible au prix de 699,25 € chez Boulanger, grâce à une promotion et une réduction supplémentaire de 100 € qui s’applique automatiquement dans le panier.

C’est quoi ce vidéoprojecteur ?

Le vidéoprojecteur Epson EF-21G possède des dimensions de 197 × 191 × 113 mm pour un poids de 2,6 kg, le tout dans un format rectangulaire. Ce n’est certes pas le plus élégant des projecteurs, mais il a le mérite de se caser facilement partout, que ce soit sur une table ou un meuble approprié, ainsi qu’au plafond, si le bricolage ne vous fait pas peur.

Ce vidéoprojecteur projette une image Full HD d’une définition de 1 920 x 1080 pixels, sur une diagonale jusqu’à 150 pouces, soit une taille d’image idéale pour l’immersion. Notez toutefois que plus l’image est grande, plus elle perd en netteté. La luminosité de 1000 lumens est suffisamment puissante pour regarder vos films et séries dans de bonnes conditions, même s’il est préférable de visionner vos contenus dans une pièce peu éclairée. L’EF-21G est aussi compatible avec la norme HDR10, pour optimiser l’image avec des couleurs vives et un meilleur contraste.

Est-ce que ce vidéoprojecteur est une bonne affaire pour les soldes ?

À moins de 700 €, c’est plutôt une très bonne affaire pour regarder des films ou jouer à vos jeux dans d’excellentes conditions. Si vous n’êtes pas habitués aux projecteurs, de nombreuses fonctions simplifient grandement leur utilisation. Vous retrouverez une fonction pour corriger l’angle de vue, afin d’éviter les distorsions de l’image, ou encore une mise au point automatique. Niveau audio, les haut-parleurs de 5 W ne sont pas irréprochables. Leur manque de puissance peut se corriger avec l’installation d’une barre de son.

Au rang de la connectique, le vidéoprojecteur embarque justement un port HDMI ARC, un port HDMI 1.4, un port USB. Il est aussi compatible Bluetooth, et le Wifi est intégré. Enfin, l’interface Google TV propose des menus intuitifs et fluides, ainsi qu’une fonction Chromecast et Google Assistant, afin de contrôler l’EF-21G à la voix.

