Dans un communiqué de presse envoyé le 19 novembre, SFR annonce proposer une remise de 5 euros par mois à ses abonnés box intéressés par une seconde box, pour un étudiant ou un autre membre de la famille par exemple. Comme chez Bouygues et Free, l’heure est aux offres modulaires.

Comment gagner des clients dans un marché aussi concurrentiel que celui des télécoms ? Les opérateurs français misent depuis plusieurs années sur des offres à prix cassés pour vous convaincre de changer d’offre. Une stratégie payante, mais peu rémunératrice. Le marché s’est trop tiré vers le bas, ce qui fait de la France un des pays avec les offres les plus abordables.

Depuis l’été 2024, les opérateurs semblent essayer une nouvelle stratégie : vous faire des remises si vous convainquez vos proches de s’abonner. L’idée est la suivante : au lieu d’avoir une famille avec des forfaits de différents opérateurs, les FAI espèrent vous convaincre de convertir tout le monde à un même opérateur, avec une offre modulaire. Bouygues a lancé B.iG, Free a lancé Free Family. SFR, avec SFR Multi, espère aller plus loin.

Une deuxième box dans l’offre modulaire : l’idée de SFR

Lancée en août 2024, l’offre SFR Multi permettait jusque-là d’additionner des forfaits mobiles pour payer moins cher.

Dans un communiqué envoyé le 19 novembre, l’opérateur annonce ajouter une remise de 5 euros par mois sur une seconde box. Une première sur le marché français, qui a néanmoins du sens. À l’heure où de plus en plus d’étudiants recourent au partage de connexion pour ne pas payer d’offre fibre, une telle proposition pourrait inciter des parents à souscrire à une seconde offre.

L’offre la moins chère chez SFR coûte 29,99 euros par mois, soit 24,99 euros par mois avec la remise. Ce n’est pas forcément ultra avantageux par rapport à des offres comme Bouygues Pure Fibre, à 23,99 euros par mois. À l’avenir, avec des offres plus abordables, la remise de 5 euros pourrait devenir plus intéressante.

SFR aligne son forfait mobile voyage sur celui de Free Mobile

En plus de cette nouveauté fixe, Red by SFR a discrètement mis à jour son forfait international, conçu pour rivaliser avec l’offre ultime de Free Mobile, avec désormais 350 Go de données en France. À l’étranger, il y a toujours 35 Go de data depuis 124 pays. À 19,99 euros par mois, il s’agit d’une copie conforme du forfait Free 5G.

Si vous êtes à la recherche d’une offre box ou d’un nouveau forfait mobile, Numerama vous propose des comparateurs mis à jour en temps réel.

