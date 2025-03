Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les serrures connectées sont utiles pour sécuriser votre domicile et ouvrir votre porte via votre smartphone. Le meilleur modèle de Nuki est en promotion pour les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

S’il y a bien une chose que tout le monde redoute, c’est de perdre ses clés et de rester bloqué dehors, ou de voir le précieux trousseau dans les mains d’une personne peu intentionnée. Une serrure connectée se pose alors comme une alternative intéressante à la serrure classique, puisque qu’il suffit d’avoir son smartphone dans la poche pour la verrouiller et la déverrouiller. Les Ventes Flash de Printemps sur Amazon sont une bonne occasion de se la procurer moins chère.

La serrure connectée Nuki Smart Lock Pro de 4ᵉ génération est normalement vendue 279,99 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 219 €.

C’est quoi, cette serrure connectée ?.

La Nuki Smart Lock Pro de 4ᵉ génération est une serrure connectée qui se pose facilement sur votre porte, et qui s’utilise via l’application dédiée de Nuki, disponible sur iOS et Android. Son installation, du côté intérieur de la porte, ne nécessite aucun travaux. Vous aurez juste à la coller ou à l’emboîter sur votre cylindre. Rassurez-vous, l’application vous explique le processus étape par étape. Une fois posée, vous pourrez ouvrir ou verrouiller la serrure avec votre smartphone.

L’intérêt de la Nuki Smart Lock est qu’elle se déverrouille seule lorsque vous vous approchez et se verrouille lorsque vous vous éloignez, grâce à sa fonction Lock’n’Go, même si votre téléphone est rangé dans votre poche ou dans un sac. Notez que vous pourrez toujours utiliser l’ancienne clé si besoin ou si votre smartphone n’a plus de batterie. Jusqu’à 200 clés numériques peuvent être attribuées à des personnes tierces pour qu’ils puissent accéder à votre foyer en votre absence.

La Nuki Smart Lock Pro 4.0 // Source : nuki

À ce prix, cette serrure Nuki est une bonne affaire ?

Moins de 220 € de réduction, c’est une bonne affaire pour une serrure connectée fiable et très pratique. Elle se place en concurrence directe avec la Aqara U200, un modèle que nous avons eu l’occasion de tester (aussi en promotion sur Amazon).

L’application permet de nombreuses personnalisations, dont la vérification automatique du verrouillage de la porte la nuit. Vous aurez aussi accès à un journal de bord pour contrôler les entrées et sorties de votre domicile. La Nuki Smart peut aussi s’utiliser avec les assistants vocaux Google ou Alexa, afin de déverrouiller la porte à distance pour gagner du temps si, par exemple, vous avez une envie très pressante en rentrant du travail. Notez enfin que cette version Pro dispose du Wi-Fi et peut se connecter à Internet sans besoin de hub. Enfin, la serrure utilise une batterie rechargeable en USB-C et dispose d’une autonomie de six mois environ. Elle vous avertit lorsque son autonomie arrive au bout.

Les points à retenir sur la Nuki Smart Lock Pro 4.0 :

Ouverture et fermeture automatique

Une autonomie de six mois

Simple à monter

