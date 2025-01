Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée concurrente de l’Apple Watch. Si vous possédez un smartphone Android, c’est un modèle à considérer, surtout avec cette baisse de prix pendant les soldes d’hiver.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’hiver 2025

C’est quoi, la promotion sur cette montre de Google ?

La Google Pixel Watch 3 (41 mm, Wi-Fi) est commercialisée au prix de 399 € à sa sortie en septembre 2024. Pour les soldes d’hiver, elle est proposée sur Amazon au prix de 259 €.

C’est quoi, cette Pixel Watch 3 de Google ?

La Google Pixel Watch 3 se distingue de prime abord par son design. Elle embarque en effet un écran tactile de forme ronde très élégant, qui permet à la montre de se porter en toute occasion. Les finitions sont de qualité, avec des matériaux solides. Le bracelet est confortable, mais le boîtier de 41 mm ne conviendra cependant pas forcément aux plus grands poignets, qui préféreront le modèle 45 mm, 40 % plus grand.

Sur le boîtier, la dalle AMOLED affiche une définition de 408 × 408 pixels. Le capteur de lumière ambiante permet d’adapter la luminosité automatiquement, ce qui s’avère très pratique si vous consultez la montre en plein soleil. L’écran est parfaitement lisible et agréable à consulter. La puce Qualcomm W5 Gen 1 et Wear OS 5.0 permettent des menus et des animations fluides, et une expérience utilisateur agréable. La navigation dans la montre se fait principalement via l’écran tactile, le bouton de la tranche droite et la couronne viennent en renfort.

La Google Pixel Watch 3. // Source : Google

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

Moins de 140 € par rapport à son prix initial, c’est bien sûr une très bonne affaire si vous comptiez investir dans une montre connectée qui fait partie de notre guide des meilleurs modèles actuels. La Pixel Watch 3 comprend des capteurs de santé précis et un suivi des activités sportives complet. Vous retrouverez les mesures de votre rythme cardiaque, votre saturation en oxygène, un relevé de température cutanée, ou encore une mesure de votre sommeil. Le GPS, sans être le meilleur du marché, offre une bonne géolocalisation.

La Pixel Watch 3 fonctionne uniquement avec un smartphone Android, et offre une grande compatibilité. Vous pourrez consulter les notifications, vos messages, répondre ou passer un appel via l’écran tactile. Enfin, son autonomie est de 24 h avec le mode always-on activé.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !