[Deal du jour] Envie d’une montre connectée ? Pas envie de mettre le prix ? La Honor Watch 5, en ce moment en promotion, est la bonne alternative aux modèles plus chers avec une grosse autonomie.

La Honor Watch 5 est la quatrième itération des montres connectées du constructeur chinois. Avec son joli design proche des montres connectées d’Apple, ses bonnes performances sous Android, ou encore sa très bonne autonomie, la montre connectée d’Honor est une excellente alternative aux concurrents plus haut de gamme comme la Galaxy Watch 7 de Samsung (269 €). Elle se trouve de plus moins chère en ce moment.

La montre connectée Honor Watch 5 était normalement vendue 199 € à sa sortie à la fin de d’année 2024. Elle est actuellement disponible en promotion au prix de 128 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre de Honor ?

La Honor Watch 5 est une montre qui rappelle immédiatement l’Apple Watch, avec son format rectangulaire atypique. La montre n’en reste pas moins élégante et peut se porter au quotidien, en dehors des séances de sport, ce qui n’est pas le cas de toutes les montres présentes sur le marché. Son boîtier en aluminium est léger et robuste, et la montre est confortable et se porte facilement tout au long de la journée. Notez qu’elle est compatible avec des bracelets universels de 22 mm, afin de la personnaliser.

Elle embarque un écran AMOLED de 1,85 pouce à la bonne surface d’affichage, avec un large champ de vision large et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz. La montre n’a pas une luminosité aussi poussée qu’un Apple Watch SE par exemple, qui se situe dans la même gamme de prix, mais elle reste agréable à consulter. L’expérience utilisateur est globalement plaisante, grâce à la bonne fluidité de l’accessoire.

La Honor Watch 5 est certifiée IP68 et 5ATM // Source : Honor

À ce prix, cette montre Honor est-elle une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire pour une montre certes moins connue que celles d’Apple ou de Samsung, mais complète tout en étant abordable. Niveau fonctionnalité, la montre de Honor offre une expérience proche de ce que Xiaomi propose avec sa Redmi Watch 5. Elle embarque des fonctionnalités sportives et de santé précises, avec des capteurs pour suivre votre activité physique et votre état de santé. Les classiques capteurs d’analyse du sommeil, de suivi de la fréquence cardiaque et de capteur SpO2 sont présents, ainsi que des statistiques d’analyse du sommeil.

La montre vous permet aussi de répondre à des appels via Bluetooth, fonction réservée d’habitude à des modèles de la gamme supérieure. La précision du GPS est améliorée par rapport aux générations précédentes et la technologie Honor AccuTrack fait un bon travail de géolocalisation. Enfin, profitez d’une autonomie exceptionnelle de 15 jours sur une seule charge, surpassant largement de nombreux modèles du marché, y compris les plus onéreux

Les points à retenir sur la Honor Watch 5 :

15 jours d’autonomie

Ses nombreux relevés, précis et fiables

Une montre élégante

