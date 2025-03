Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les aspirateurs balais de Dyson ne sont clairement pas des modèles abordables, avec des prix souvent au-dessus de 500 €. C’est pourquoi la promotion sur ce modèle V10 le rend bien plus intéressant.

Les modèles de Dyson sont une référence sur le marché des aspirateurs balais. Leurs excellentes performances sur tout type de sols ainsi que leur maniabilité sont leurs principaux atouts. Le Dyson Cyclone V10 Absolute ne déroge pas à la règle, et sera un allié de taille pour le ménage, en joignant la puissance d’aspiration d’un aspirateur traîneau à l’excellente maniabilité d’un aspirateur balai.

L’aspirateur sans-fil Dyson Cyclone V10 Absolute est normalement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Dyson au prix de 399 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Cyclone V10 Absolute est un modèle d’aspirateur balai maniable et puissant. Son poids de 2,7 kg et son excellente ergonomie en font un modèle facile à manipuler d’une seule main. Il est de plus doté d’une bonne glisse pour circuler facilement, et se transforme en aspirateur à main d’un simple clic, afin d’aspirer sur des meubles ou à des endroits moins accessibles.

Le Cyclone V10 Absolute est livré avec de nombreux accessoires. Vous retrouverez la brosse motorisée Motorbar, présente sur la plupart des modèles de Dyson, efficace sur les sols durs, les tapis et les moquettes. C’est aussi la brosse qui convient si vous avez des animaux, puisqu’elle s’occupe d’aspirer et de démêler leurs poils, y compris sur les tapis et moquettes. Pensez bien cependant à nettoyer régulièrement la brosse et les accessoires pour qu’ils conservent leur efficacité. Vous retrouverez aussi un rouleau à nettoyage doux pour ne pas abîmer les sols, une mini brosse motorisée pour les tissus et un adaptateur pour meuble bas.

Le Cyclone V10 Absolute s’utilise aussi en tant qu’aspirateur à main // Source : Dyson

À ce prix, cet aspirateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

À moins de 400 €, c’est une très bonne affaire pour un aspirateur balai fiable. Le Cyclone V10 Absolute embarque un moteur puissant aux 125 000 tours par minute. Concrètement, la force centrifuge permet de propulser la poussière et les particules fines dans le réservoir, en théorie, sans perdre en puissance. Vous retrouverez trois modes de puissance, dont un mode Max, utile pour aspirer le pollen ou les bactéries. D’ailleurs, le système de filtration est capable d’attraper les particules microscopiques responsables des allergies.

Tout ce beau monde peut œuvrer de concert pour une aspiration efficace, malheureusement au détriment de la batterie. Le mode Max est en effet à réserver pour les zones très sales, au risque de voir l’autonomie chuter à 10 minutes d’utilisation. Le mode Standard permet quant à lui une bonne heure de nettoyage. Le Cyclone V10 Absolute se recharge sur sa base en un peu plus de 3 h.

Les points à retenir sur le Dyson Cyclone V10 Absolute :

Très maniable et léger

Sa bonne puissance d’aspiration

De nombreux accessoires

