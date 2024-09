Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dyson est une des références d’aspirateurs balais, avec des modèles performants et fiables. Seuls leurs prix élevés peuvent être un frein à l’achat. Le V10 Absolute est bien plus intéressant avec cette promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V10 Absolute ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V10 Absolute est habituellement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Dyson au prix de 449 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai de Dyson ?

Le V10 Absolute est un modèle efficace, maniable et puissant. Avec un poids de 2,7 kg, il est facile à manipuler même d’une seule main. Son poids se fera sûrement sentir après une longue session de ménage, mais son excellente ergonomie, sa bonne glisse et la possibilité de le transformer en aspirateur à main d’un simple clic, rendent son utilisation agréable.

Le Dyson V10 Absolute est livré avec de nombreux accessoires, dont la fameuse brosse motorisée Motorbar qui accompagne la plupart des modèles de Dyson. Cette dernière est particulièrement efficace sur les sols durs, les tapis et les moquettes, et avec les poils d’animaux. Vous retrouverez aussi une brosse à rouleaux doux, pour les plus gros débris, et un adaptateur pour meuble bas. Pensez à nettoyer régulièrement les brosses et accessoires pour qu’ils conservent leur efficacité.

Le Dyson V10 s’utilise aussi en tant qu’aspirateur à main // Source : Dyson

À ce prix, cet aspirateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

À moins de 450 €, c’est une très bonne affaire pour un aspirateur balai pratique et fiable. Le V10 Absolute embarque, en effet, un puissant moteur aux 125 000 tours par minute et à la force centrifuge. Il s’accompagne de trois modes de puissance, dont un mode Max, utile pour aspirer les fines particules comme le pollen ou les bactéries. Un mode puissant, malheureusement au détriment de la batterie, et à conserver pour les zones très sales.

Niveau autonomie justement, le V10 Absolute permet une heure de nettoyage en mode Standard, et moins de 10 minutes en mode Max. Il se recharge sur sa base en un peu plus de 3 h.

