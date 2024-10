Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dyson, l’une des références d’aspirateurs balais, propose régulièrement des promotions sur certains modèles. C’est le cas actuellement du V11 Extra, un aspirateur puissant, qui profite d’une bonne promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur balais ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V11 Extra est vendu habituellement 549 € sur le site officiel de Dyson. Il est en ce moment proposé chez Darty au prix de 429 €.

C’est quoi, cet aspirateur balai Dyson ?

Le Dyson V11 Extra est un modèle d’aspirateur balais maniable, composé d’un bloc principal et d’une brosse Motorbar, pour un poids total de 3 kg. L’ensemble est facile à manipuler d’une main, même si le poids du V11 Extra se fait malgré tout sentir après une longue utilisation. Son ergonomie est toutefois bien adaptée et l’aspirateur se manipule sans trop d’efforts, et se soulève facilement en mode aspirateur à main.

L’aspirateur de Dyson est livré avec de nombreux accessoires, dont la brosse Motorbar, présente sur la plupart des modèles du fabricant. La brosse est efficace sur les sols durs ainsi que sur les tapis et les moquettes. Si vous avez des animaux, vous pourrez aspirer les poils efficacement, et sans les emmêler. Le V11 s’accompagne aussi d’un long suceur pour les bords et les espaces étroits, ainsi qu’une mini-brosse motorisée pour les petites surfaces et les tissus. Notez que ces accessoires nécessitent un nettoyage régulier pour ne pas perdre en efficacité.

Cet aspirateur Dyson V11 Extra est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Avec 120 € de réduction, c’est une excellente affaire si vous recherchez un aspirateur balai simple à utiliser et d’une bonne puissance. Le moteur Dyson Hyperdymium aux 125 000 tours par minute, s’accompagne de 14 cyclones qui génèrent une force centrifuge puissante d’après la marque. Dans les faits, les performances sont effectivement au rendez-vous et le V11 Extra ne baisse pas de régime durant l’aspiration. Vous pourrez jongler entre trois modes de nettoyage différents, dont un mode Boost, parfait les sessions de ménage intense.

Niveau batterie, l’autonomie du V11 Extra est d’environ une heure en mode Éco et moins de 10 minutes en mode Boost. Vous pourrez surveiller l’autonomie restante grâce à l’écran LCD présent. Comptez trois heures pour le recharger complètement. A noté que les batteries des aspirateurs Dyson ont une autonomie qui réduit dans le temps, mais qu’elles sont relativement simples à changer.

