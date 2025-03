Lecture Zen Résumer l'article

Les avantages de posséder un livre sont nombreux, le premier étant de mettre son nez entre les pages et de renifler un bon coup l’odeur du papier et de l’encre. Malheureusement, les livres prennent beaucoup de place et de poussière une fois rangés. Les liseuses sont une excellente alternative pour les gros consommateurs de romans comme pour les lectrices et les lecteurs occasionnels. Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon permettent de mettre la main sur trois modèles de Kindle moins chers.

Quel Kindle acheter pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon ?

Amazon Kindle, modèle 2024

Nouvel Kindle // Source : Montage Numerama

La nouvelle Amazon Kindle, modèle 2024, version avec publicités, est vendu habituellement au prix de 109,99 €. Elle est en ce moment au prix de 89,99 € sur Amazon. Notez que l’option avec publicités affiche du contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage et en veille. Cette liseuse au format 157,8 × 108,6 × 8,0 mm pour 158 g offre une excellente prise en main. Son écran tactile antireflet de 6″ offre un rendu papier agréable pour une lecture régulière, et embarque un mode sombre pour limiter la fatigue visuelle. La navigation est agréable et vous pourrez facilement changer la police, la taille du texte, la luminosité et le contraste de l’écran en cours de lecture.

Le Kindle proposé ici dispose de 16 Go de mémoire pour stocker plusieurs milliers de livres. Pour transférer vos eBooks, il faudra passer par le logiciel Calibre et un câble USB-C, ou acheter des livres directement sur votre liseuse, dans la boutique Kindle dédiée. Notez que le Kindle convient pour la lecture de romans, magazines et mangas. Son autonomie peut aller jusqu’à six semaines avec une seule charge.

Nouvel Amazon Kindle Scribe

Kindle Scribe // Source : Montage Numerama

Le nouvel Kindle Scribe 2024, modèle 16 Go avec stylet basique, est normalement vendu 429,99 €. Il est proposé sur Amazon pour les Ventes Flash de Printemps au prix de 344,99 €. Les modèles 32 Go et 64 Go sont aussi en promotion avec une réduction de 85 €. Le Kindle Scribe est une liseuse de dimensions 196 × 230 × 5,7 mm pour un poids de 433 g. La liseuse est élégante et ergonomique, grâce à des bords réduits. L’écran Paperwhite antireflets de 10,2 pouces est doté d’une très bonne luminosité et est adapté à la lecture et à l’écriture. Déjà parfaitement lisible même en plein jour, l’ajustement automatique de la luminosité en fonction de l’éclairage est appréciable. Le rendu papier précis permet d’afficher des illustrations, BDs et mangas.

En plus des fonctions liseuses que vous retrouverez sur l’ensemble de la gamme Kindle, le Kindle Scribe s’accompagne d’un stylet qui permet de prendre des notes avec la sensation d’écrire comme sur un carnet papier. Il est muni d’un bouton pour les raccourcis et d’une gomme, et propose plusieurs largeurs de trait ainsi qu’un mode surligneur. Vous pourrez organiser vos notes, aux formats PDF et Word, dans des dossiers. Enfin, côté autonomie, Amazon promet 12 semaines d’utilisation avec une seule charge, avec la connexion sans fil désactivée.

Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition

Kindle Colorsoft // Source : Montage Numerama

La Kindle Colorsoft 32 Go est habituellement vendue 299,99 €. Elle est aujourd’hui proposée au prix de 244,99 € sur Amazon. Cette Kindle est une liseuse légère avec ses 219 g et des dimensions de 127,6 × 176,7 × 7,8 mm. Elle est de plus certifiée IPX8 et résiste à l’eau. En plus des romans, vous pourrez lire des bandes dessinées en couleur, grâce à son écran Colorsoft de 7″ doté d’un contraste élevé et de couleurs fidèles au papier. La luminosité peut se régler à votre convenance sans dénaturer l’affichage des couleurs. Une fonction permet même de changer la couleur de la page en noir et le texte en blanc.

Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie est capable de tenir jusqu’à huit semaines selon Amazon. Dans les faits, avec les pages en couleur et la luminosité au max, l’autonomie sera réduite.

Concernant le modèle Paperwhite, qui possède un écran plus grand et une meilleure résolution que le modèle classique, il n’affiche actuellement aucune promotion pour le moment.

