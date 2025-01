Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le marché des téléviseurs est vaste, et il faut souvent attendre des promotions pour jeter son dévolu sur un modèle en particulier. Philips propose un téléviseur 55 pouces, doté de la technologie Ambilight, en ce moment trouvable à moins de 380 €.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur de Philips ?

Le téléviseur 55PUS8009 de Philips d’une taille de 55 pouces est normalement vendu 499,99 €. Il est en ce moment proposé sur le site de PCComponentes au prix de 376,85 €.

C’est quoi, ce téléviseur avec Ambilight ?

Le téléviseur 55PUS8009 de Philips possède un écran de 55 pouces, soit une grande diagonale de 140 cm, une taille standard parfaite pour profiter de vos films et séries. Il embarque une dalle LCD d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels à la bonne luminosité et à la colorimétrie bien calibrée. Il s’accompagne des modes Dolby Vision et HDR10+ qui permettent une image détaillée, visuellement proche de l’expérience cinéma. Concrètement, même si la qualité de l’écran ne se hisse pas au niveau de l’OLED, la qualité est plutôt au rendez-vous.

La particularité de ce TV est la technologie Ambilight. Avec un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur, le téléviseur projette un halo de lumière sur vos murs, raccord avec le contenu à l’écran. L’effet n’est pas indispensable quand vous regardez un film, mais permet de créer une agréable lumière d’appoint, de l’intensité et de la couleur de votre choix. Cela permet de se reposer les yeux, et d’insuffler une ambiance chaleureuse à votre coin TV. Notez que l’Ambilight se prête néanmoins très bien aux jeux vidéo.

L’Ambilight peut simplement projeter une lumière d’appoint // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur Philips est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 380 €, c’est même une excellente affaire ! Les joueuses et les joueurs devront cependant faire avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, mais profiteront des fonctions ALLM (Auto Low Latency) et VRR (Variable Refresh Rate) pour éviter les déchirures de l’image, et optimiser la fluidité. Niveau audio, malgré de bons haut-parleurs, une bonne installation sonore, comme une barre de son, ne sera pas de trop.

Enfin, ce téléviseur Philips est doté de l’interface Titan OS, une interface basique, mais efficace. L’OS est fluide et ergonomique, et s’offre une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon et Google Assistant.

