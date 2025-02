Lecture Zen Résumer l'article

Ancienne directrice technique chez OpenAI, Mira Murati lance ce 18 février Thinking Machines Lab, sa propre société spécialisée dans l’intelligence artificielle. Elle ambitionne de devenir un modèle dans la recherche scientifique et dans l’open source.

Un nouvel acteur entre dans la guerre de l’IA : Thinking Machines Lab. Une nouvelle entreprise qui n’a pas été fondée par n’importe qui. À sa tête, Mira Murati, l’ancienne numéro 2 d’OpenAI, qui était en charge de toute la technique. Elle avait quitté l’entreprise dirigée par Sam Altman en septembre dernier.

Ingénieure de formation, Mira Murati s’était spécialisée dans l’IA chez Tesla, pour rejoindre OpenAI en 2018. Elle a travaillé sur DALL-E, mais aussi et surtout ChatGPT. Au moment de l’éviction de Sam Altman à la tête d’OpenAI, Mira Murati avait même été nommée directrice générale par intérim, mais seulement quelques jours. C’est en septembre dernier qu’elle avait annoncé son départ de l’entreprise. Dans son message publié sur X, elle n’avait pas précisé ce qu’elle souhaitait faire par la suite, si ce n’est explorer elle-même les possibilités de l’IA.

L’annonce de Mira Murati de son départ d’OpenAI // Source : Numerama

Ce 18 février, elle a de nouveau publié sur les réseaux sociaux, pour annoncer la création de Thinking Machines Lab. L’entreprise se présente sur son site comme « une société de recherche et de développement de produits en intelligence artificielle. » Elle met en avant les scientifiques et ingénieurs qui conçoivent les outils d’IA et dit vouloir les faire adopter par la communauté scientifique.

Mira Murati. // Source : OpenAI

Dans ses équipes, Thinking Machines Lab peut compter sur des anciens de Character.ai, Mistral ou encore PyTorch. Mais il y a aussi d’anciens salariés d’OpenAI, dont Barret Zoph, ancien vice-président de la recherche et John Schulman, l’un des cofondateurs d’OpenAI. Comme le fait remarquer L’Usine digitale, sur les 29 personnes qui composent Thinking Machines Lab, 21 sont déjà passées par OpenAI.

Quelle ambition pour Thinking Machines Lab ?

Encore plus que ses concurrents, Thinking Machines Lab veut collaborer avec les chercheurs et les développeurs, en rendant ses avancées publiques : « nous prévoyons de publier régulièrement des articles de blog et du code technique. » Son objectif : participer à des découvertes scientifiques.

Le site de Thinking Machines Lab // Source : Numerama

Plus concrètement, Thinking Machines Lab travaille sur des modèles multimodaux (qui peuvent s’appuyer sur plusieurs formats comme du texte, de l’audio, des images). Son objectif officiel est de créer des systèmes d’IA « plus flexibles, adaptables et personnalisés ».

Pour l’instant, la communication de Thinking Machines Lab ressemble plutôt à une profession de foi qu’à l’annonce de projets palpables. C’est normal : l’entreprise en est à ses débuts et cherche même de nouvelles têtes. L’entreprise est en concurrence avec OpenAI, les Big tech et d’autres nouveaux entrants comme Perplexity ou encore DeepSeek.

