[Deal du jour] Le MacBook Air M2 reste une référence des laptops, malgré des modèles plus récents sur le marché. L’ordinateur au poids plume affiche un prix vraiment bas grâce à une promotion spéciale sur La Fnac.

Si votre ordinateur portable finit l’année sur les rotules, il est peut-être temps d’en faire officiellement « l’ordinateur pour la musique » et de changer de modèle pour travailler. La Fnac se doute bien que l’été est propice aux changements de matériels, et propose une petite opération sur les ordinateurs portables et de bureau.

Le MacBook Air 13″ avec puce M2 et un SSD de 256 Go, est commercialisé 1 499 € à sa sortie, puis 1 199 €. La Fnac le propose en ce moment au prix de 799 €, grâce à une réduction de 200 €, une réduction supplémentaire de 50 € pour les étudiants et les étudiantes, et une réduction de 10 € avec le code PC10 à rentrer dans le panier.

Si vous maintenant êtes loin des études, le MacBook Air 13 revient au prix de 749 €.

C’est quoi, ce MacBook Air ?

Le design et les finitions du MacBook Air M2 sont excellents, avec des dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm. Son épaisseur d’à peine plus d’un centimètre et son capot parfaitement plat permettent de le glisser facilement dans un sac. Le MacBook Air M2 est de plus un ordinateur portable très léger, avec seulement 1,24 kg sur la balance. Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces à la définition de 2560 × 1664 pixels n’est certes pas au niveau de l’OLED, mais il possède un bon contraste et une luminosité suffisante pour la plupart des tâches.

Le MacBook Air M2 // Source : Apple

En haut de l’écran, logée dans l’encoche, la caméra frontale en 1 080 p fait le travail demandé. Sous le capot, vous trouverez un clavier aux touches rétroéclairées et un trackpad confortable. Les touches et leur mécanisme à ciseaux offrent une frappe agréable et silencieuse. Niveau connectique, l’ordinateur portable d’Apple embarque deux ports USB-C Thunderbolt 3 et une prise mini-jack.

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire à ce prix ?

Un MacBook autour de 800 €, c’est une bonne affaire ! Bien sûr, d’autres modèles sont depuis sortis, avec de nouvelles puces Apple plus performantes. Le MacBook Air 13 avec puce M3 se trouve autour de 900 €, tandis que celui doté d’une puce M4 est au prix de 1 199 €. Certes, ce dernier profite d’améliorations bienvenues et de plus de puissance, mais le modèle M2 offre est, encore aujourd’hui, capable de belles prouesses.

L’ordinateur d’Apple est fluide et fait tourner les applications les plus gourmandes sans trop de problème. Vous pourrez travailler et étudier dans d’excellentes conditions, sans faire chauffer la machine. Niveau autonomie, le MacBook Air M2 tiendra une journée entière. Il se recharge via le port magnétique MagSafe en un peu moins de deux heures.

Les points à retenir sur le MacBook Air 13 :

Beau

Silencieux

La puce M2 toujours dans le coup

