[Deal du jour] NRJ Mobile possède un gros forfait 5G avec une enveloppe de 350 Go de data, dont 35 Go utilisables dans de nombreux pays d’Europe. Parfait pour voyager cet été.

Si vous avez besoin d’un forfait avec beaucoup de données pour vous accompagner pendant vos voyages cet été, certains opérateurs low cost, comme NRJ Mobile, proposent de nombreux forfaits qui valent le coup. Avec une énorme enveloppe de 350 Go ainsi que pas moins de 35 Go alloués à l’Europe, c’est l’offre mobile idéale pour voyager.

L’opérateur NRJ Mobile propose un forfait sans engagement avec 350 Go de data en 5G ainsi que 35 Go pour l’Europe, au prix de 13,99 € par mois. La carte SIM est à 1 €.

C’est quoi, ce forfait de NRJ Mobile ?

Ce forfait propose une très grande enveloppe de 350 Go de data en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom. 350 Go, c’est énorme. Vous n’aurez plus besoin de vous soucier de votre consommation lorsque vous utilisez Internet en dehors de chez vous, y compris lors de vos excursions dans des pays voisins. En effet, vous disposez d’une enveloppe confortable de 35 Go d’Internet en Europe et DOM, en plus des Go en France, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine et vers l’Europe et DOM.

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM.

À ce prix, ce forfait de NRJ Mobile est-il une bonne affaire ?

Ce forfait 5G avec 350 Go sans engagement est une excellente affaire, surtout avec les 35 Go dédiés à l’Europe. NRJ Mobile passe par le réseau mobile de Bouygues Telecom, l’un des meilleurs réseaux en France, selon les dernières données de l’ARCEP.

Vous pouvez vous abonner à ce forfait NRJ Mobile en conservant votre numéro actuel, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Vous pouvez obtenir ce numéro gratuitement en appelant le 3179.

Les points à retenir sur le forfait 350 Go de NRJ Mobile :

350 Go de 5G

35 Go pour l’Europe

Le très bon réseau de Bouygues Telecom

