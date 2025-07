Surface, connectivité, relief, obstacles, entretien : les critères à prendre en compte lors de l’achat d’un robot tondeuse sont nombreux. On vous aide à y voir plus clair.

Confier l’entretien de sa pelouse à un robot est aujourd’hui monnaie courante. Passé ses balbutiements, la technologie a progressivement évolué pour mieux tenir compte des spécificités d’usage et de topologie de terrain.

Aujourd’hui en pleine maturité, le secteur regorge de modèles aux caractéristiques techniques ronflantes. Voici comment vous y retrouver parmi les fiches techniques fournies et les promesses marketing des robots tondeuses.

La surface n’est plus un frein

À l’instar de l’autonomie d’un véhicule électrique, la surface maximale de tonte est le critère le plus scruté par celles et ceux qui souhaitent acquérir un robot tondeuse pour la première fois. Il convient de bien en comprendre le principe : pour 1500 m², le fabricant part du principe — sans toujours le mentionner — que le robot va fonctionner 12 heures par jour, 6 ou 7 jours sur 7. Si on ne désire pas avoir cette besogneuse petite bête dans les pattes en permanence, il convient d’opter pour un robot suffisamment autonome pour couvrir l’espace voulu sur un temps plus court. Viser 2000 m² ou davantage par jour est alors plus cohérent.

Même idée pour les terrains en pente. S’ils sont désormais parfaitement avalés par les machines modernes — comme le Lymow One, capable de grimper des côtes à 45° — les reliefs entraînent une utilisation plus intense de la motorisation de l’appareil, qui s’épuisera donc plus rapidement que sur du plat. Un modèle sous-dimensionné doit alors allonger ses cycles pour compenser, avec des répercussions sur la qualité du travail fourni, l’entretien de l’appareil ou simplement sa bonne tenue sur la durée. Viser large est certes souvent plus onéreux, mais évite bien des complications dans l’utilisation de l’appareil sur plusieurs années.

Avec sa motorisation puissante, le Lymow One peut monter des pentes jusqu’à 45 degrés // Source : Lymow

Tous les modèles modernes sont dorénavant capables de revenir à leur base de recharge en cas de besoin. Seuls certains d’entre eux profitent néanmoins d’une recharge rapide, qui les remet sur pied en moins d’une heure. Outre la capacité de la batterie, la vitesse de recharge est donc également un critère à étudier au moment d’éplucher les spécifications techniques des robots concurrents.

Une installation simple… la plupart du temps

Disons le tout net : il existe maintenant bien mieux que les robots tondeuses qui ont besoin d’un fil de balisage qui délimite les zones à tondre. Fastidieuse à installer, fragile et assez inesthétique, cette technologie se voit largement dépassée par d’autres, plus pratiques et efficaces. Wi-Fi, RTK ou suivi direct par satellite, toutes ces options sont viables : le choix dépendra de la configuration de l’extérieur et de la gestion du réseau domestique.

Dans tous les cas, la balise RTK à planter en hauteur est un système durable et fiable pour les grands espaces, qu’il est du reste possible de végétaliser pour masquer au maximum sa présence. Il n’entraîne pas les frais d’abonnements parfois cachés de la liaison satellite directe avec le robot, tout en offrant bien souvent une cartographie automatique précise des lieux. Pratique pour organiser précisément le planning de tonte en quelques minutes, là où certaines références exigent un fastidieux balisage manuel des lieux.

La prise en main des robots tondeuses s’effectue sur une application dédiée dont l’ergonomie et les fonctionnalités dépendent du fabricant. Mais globalement, l’expérience est souvent satisfaisante, avec la possibilité de définir des zones d’exclusion ou des points de passage précis pour permettre au robot de naviguer d’un espace à un autre en toute sécurité.

Le lymow One possède une batterie de capteur qui viennent compléter sa liaison satellite // Source : Lymow

Capteur de pluie, compatibilité domotique pour intégrer l’appareil à une maison connectée, tracking GPS pour prévenir du vol et même utilisation de la caméra de l’appareil pour vérifier que tout va bien en cas d’absence… Les options de sécurité et de confort sont moins déterminantes dans le choix du modèle de robot tondeuse, mais peuvent faire la différence si on hésite entre plusieurs appareils aux caractéristiques équivalentes.

Et la tonte dans tout ça ?

Toutes ces considérations technologiques ne doivent pas masquer la dimension mécanique prépondérante de la machine. Le robot tondeuse est avant tout une tondeuse qui se doit d’être compétente et régulière pour offrir un mulching (tonte sans ramassage) fin et harmonieux tout au long de son cycle. Comme pour une tondeuse thermique classique, c’est un critère assez difficile à évaluer avant l’achat, sauf à arpenter les sites marchands avec acharnement tout en évitant au maximum les faux avis.

Quelques points restent intéressants à considérer avant de passer à la caisse : la hauteur de la tonte, la largeur de coupe et le nombre de lames sont ainsi des facteurs assez déterminants dans l’efficacité de l’appareil. La disposition des lames sur un plateau flottant est recommandée pour les sols irréguliers, qui peuvent causer des écarts de hauteur de tonte assez peu esthétiques pour les appareils qui n’en sont pas pourvus.

La hauteur de tonte ajustable du Lymow One lui permet de venir à bout des pelouses montées en graine // Source : Lymow

Les vidéos de professionnels et de passionnés se multiplient sur YouTube pour vous aider à faire votre choix. Des contenus bien pratiques pour juger de la capacité de l’appareil à repérer et éviter les obstacles, au-delà des promesses marketing parfois difficiles à décrypter. Un bon test, en condition réel, vaut mieux qu’une fiche technique pour juger de la capacité d’une machine à franchir des passages étroits, à retourner au bon endroit après une charge ou à naviguer sous les arbres, où le signal peut être plus faible.

Cas pratique : quel robot pour un grand jardin arboré ?

J’ai un jardin de 6 000 m² avec des zones en pente, des arbres qui peuvent laisser tomber des branches mortes en cas de vent, une terrasse et des massifs de fleurs. Je souhaite que la pelouse soit disponible le mercredi et le week-end, pour permettre à toute la famille d’en profiter sans contrainte. L’espace s’étend plutôt en longueur, avec un signal Wi-Fi quasi nul au fond de la propriété. Je ne dispose pas de plus de 2 000 € de budget.

Parmi tous les modèles qui répondent à ces critères, le Lymow One se démarque avec ses grosses chenilles qui lui permettent de franchir des obstacles de 5 cm de hauteur et de grimper des pentes jusqu’à 45°. Son cadre en aluminium est robuste tandis que sa tête de coupe flottante gère la moindre irrégularité du sol. Ses deux têtes de coupe tournent à 6 000 tours par minute pour un mulching net, parfaitement réparti sur son passage grâce à un ventilateur dédié qui sème les copeaux de manière uniforme.

Sa navigation est assurée par une balise RTK et un système VSLAM qui unifie deux technologies bien distinctes : le Lymow One se repère dans l’espace grâce au positionnement satellite et adapte en permanence ses déplacements en analysant les données visuelles captées par la caméra frontale. Précision et sécurité — des animaux, des enfants et du robot lui-même — sont ainsi parfaitement assurées en temps réel, pour une automatisation de la tonte garantie sans mauvaise surprise.

Le Lymow One s’adapte à tous type de terrain et nature de pelouse // Source : Lymow

Le Lymow One peut tondre jusqu’à 7 000 m² en 12 heures en vitesse optimale. Une véritable prouesse rendue possible par ses batteries performantes et un moteur véloce de 300 W qui en font l’un des robots tondeuses grand public les plus puissants du marché. L’application dédiée est ergonomique et complète, avec la possibilité de définir de nombreuses zones différentes et de planifier leur traitement en quelques clics.

Actuellement, et durant toute la période de précommande, le Lymow One est disponible à moins de 1 900 €, au lieu de 2 580 euros après sa sortie. Ne passez pas à côté de ce robot tondeuse performant capable de s’adapter à tous les types de terrain.

