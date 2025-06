Lecture Zen Résumer l'article

Dans une opération inédite menée au printemps 2025, la Royal Navy a testé pour la première fois l’intégration d’un drone Puma comme éclaireur pour un hélicoptère Merlin Mk2 lors d’une mission réelle dans l’Atlantique. L’objectif : tester en conditions réelles une solution hybride capable de renforcer la furtivité et la capacité de surveillance de la flotte britannique, tout en limitant l’exposition aux radars ennemis.

Traditionnellement, les hélicoptères militaires comme le Merlin Mk2 (309 km/h, autonomie de 925 km) volent à basse altitude pour éviter d’être repérés, mais cette technique atteint vite ses limites face à la sophistication croissante des radars modernes. Pour contourner cet obstacle, la Royal Navy fait franchir un nouveau palier à la collaboration Homme-machine. Lors d’une opération réalisée en Atlantique, un drone Puma a ouvert la voie au Merlin Mk2, transmettant en temps réel des images électro-optiques et infrarouges et permettant à l’équipage humain en son bord de rester en silence électronique total.

Le tandem Puma-Merlin au dessus de l’Atlantique – Photo : Royal Navy.

L’aviation hybride Homme-machine en direct

Si les drones sont déjà largement utilisés pour la reconnaissance ou l’appui tactique, les voir jouer le rôle de véritables guides numériques pour des hélicoptères, en temps réel, représente une innovation certaine. Grâce à ce dispositif, l’hélicoptère a pu s’approcher et surveiller un navire suspect tout en restant indétectable, profitant de la discrétion et de la portée du drone pour étendre sa propre capacité de renseignement sans s’exposer aux menaces électroniques ou aux missiles à guidage radar. Le Puma, avec ses deux heures d’autonomie et sa faible signature acoustique, s’est imposé comme un relais de surveillance idéal.

Pour le commandant James Hall, l’intégration de cet éclaireur numérique est un « multiplicateur de force » qui permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les risques pour les équipages. « Bien que cela ne soit qu’un pas relativement modeste, cela pose les bases de la façon dont nous pourrons construire l’escadre aérienne intégrée et hybride du futur ».

Une opération dans l’air du temps

Cette expérimentation britannique illustre la montée en puissance de l’automatisation militaire et la place centrale qu’occupe l’intelligence artificielle dans les opérations. Les drones ne se contentent plus de surveiller ou de frapper : ils deviennent de véritables guides, éclaireurs et coéquipiers numériques pour les équipages humains, renforçant la survivabilité des appareils et des équipages lors de missions à haut risque. Un développement à surveiller de près, notamment dans les zones où la défense antiaérienne est dense et réactive.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des bouleversements observés sur les champs de bataille récents, en particulier en Ukraine, où l’usage massif de drones a profondément transformé les doctrines militaires traditionnelles.

