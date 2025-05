Lecture Zen Résumer l'article

Selon les informations de Bloomberg, la mise à jour iOS 19 ne serait pas la seule avec une nouvelle interface cet automne. Apple préparerait un rafraîchissement majeur d’iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, qui pourrait faire basculer tous ses produits dans l’ère du verre.

Le 9 juin, Apple dévoilera les futures mises à jour majeures de ses appareils. Les éditions 2025 d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS pourraient apporter un changement inédit depuis plus de 10 ans : un nouveau design. Il y avait déjà des rumeurs sur la nouvelle interface d’iOS 19, mais Mark Gurman de Bloomberg indique dans sa newsletter du 25 mai que les autres systèmes d’Apple devraient aussi connaître une refonte.

Tout va changer sur vos iPhone, Mac et Watch

Si les informations de Bloomberg se confirment, tous les appareils Apple sortis ces 6-7 dernières années devraient se métamorphoser en septembre. De quoi anticiper une rentrée historique pour Apple, qui s’apprête à transformer des milliards d’appareils.

Avec visionOS, Apple a conçu une interface logicielle transparente. Les prochains iOS, iPadOS et macOS devraient s’en inspirer. // Source : Numerama

À la WWDC le 9 juin, Apple devrait partager sa vision sur l’avenir de ses interfaces. Un nouveau langage visuel, appelé « Solarium » en interne, remplacerait le design actuel lancé en 2011 avec iOS 7. Solarium fait référence aux toits de verre qui laissent passer la lumière : attendez-vous à une interface plus transparente avec plus de profondeur que le flat design actuel. Mark Gurman confirme que l’inspiration première est visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, qui dispose déjà d’un design transparent. Mais il devrait aussi y avoir des changements pour visionOS, ce qui laisse penser que plusieurs changements seront nouveaux.

Jusqu’à aujourd’hui, Mark Gurman était convaincu que ce nouveau design concernerait surtout iOS, iPadOS et macOS. Ses informations ont évolué : Apple va aussi mettre du « solarium » sur watchOS (Apple Watch) et tvOS (Apple TV). Les propriétaires de la montre connectée et du boîtier télé doivent s’attendre à la plus grande mise à jour de l’histoire de ces produits, qui n’ont jamais vu leurs looks évoluer. Bloomberg suggère même que ce renouveau sera plus grand que le passage d’iOS 6 à iOS 7.

L’interface actuelle de tvOS. Rien n’a changé depuis 10 ans, avec des icônes inspirées de celes de l’iPhone. // Source : Numerama

Quels seront les grands changements esthétiques de ces mises à jour ? On peut déjà s’attendre à de nouvelles icônes et à des menus plus transparents, qui laissent deviner ce qu’il y a derrière eux. La navigation dans les applications pourrait aussi être différente, avec peut-être de nouveaux gestes et de nouvelles animations.

Quelques jours auparavant, Google a surpris les utilisateurs d’Android en dévoilant le Material 3 Expressive, un nouveau langage visuel rempli d’animations amené à transformer l’interface de ses applications. Avec Solarium le 9 juin, Apple initiera à son tour une transformation de nos interfaces logicielles. Les mises à jour devraient ensuite être publiées en septembre, avec probablement d’autres nouveautés.

