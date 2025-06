Lecture Zen Résumer l'article

Jeudi 5 juin, Nintendo débutera officiellement la commercialisation de sa nouvelle console : la Switch 2. Les revendeurs indiquent aux clients retardataires qu’il ne sera plus possible d’être livré à temps s’ils ne commandent pas dans les prochaines heures.

Huit ans après la Switch, Nintendo commercialisera sa nouvelle console, la Switch 2, le jeudi 5 juin. Une console très attendue par les fans de la marque, qui sera accompagnée de Mario Kart World. Les précommandes sont ouvertes depuis le 2 avril, date d’officialisation des détails sur la console.

Pour fêter cet événement particulier, une cinquantaine de magasins seront exceptionnellement ouverts dans la nuit du 4 au 5 juin pour permettre aux fans de Nintendo de récupérer leur console à minuit. Mais attention, vous n’avez plus beaucoup de temps pour être servi.

Presque trop tard chez Fnac, dernier jour chez Micromania

Interpelé par un client sur le réseau social X, Micromania indique qu’il ne sera plus possible de récupérer sa Switch 2 le 5 juin à minuit si la commande est passée après aujourd’hui, le 2 juin 2025. Autrement dit : il faut impérativement commander sa console maintenant, avec la livraison en magasin, pour la récupérer à temps. Autrement : le retrait ne sera sans doute possible que le jour suivant.

La situation est pire chez Fnac qui, sur son site, indique qu’il fallait passer commande « avant le 30/05 pour pouvoir la récupérer pendant l’ouverture exceptionnelle ». La date étant passée, les précommandes pourront être retirées le 5 juin en journée, mais pas dans la nuit. Il y a néanmoins un avantage chez Fnac : il y aura du stock à minuit, pour les personnes qui n’ont pas de précommandes.

Quels sont les magasins qui ouvrent à minuit ?

Chez Fnac, les magasins suivants ouvrent dans la nuit du 4 au 5 juin. Il n’est plus possible de passer une précommande, mais l’achat à minuit est possible.

Fnac Forum

Fnac Saint-Lazare

Fnac Montparnasse

Fnac Ternes

Fnac La Défense

Fnac Bercy

Fnac Lyon Bellecour

Fnac Bordeaux Centre

Fnac Toulouse Wilson

Fnac Lille

Chez Micromania, la liste est beaucoup plus longue, mais il n’y aura pas de ventes sans précommande dans la nuit du 4 au 5 juin. Il faut donc commander sa Switch 2 aujourd’hui :

Aix Allées Provençales

Angers

Angoulême

Antibes

Antony

Beaugrenelle

Bègles Bordeaux

Bonneveine

Bordeaux Centre

Boulogne-Billancourt

Brest Kergaradec

Caen Centre

Caumartin

Châlons-en-Champagne

Claye-Souilly

Dijon Quetigny

Eragny

Grenoble Centre

Istres

La Rochelle

Le Mans Jacobins

Les Halles

Lille Béthune 2

Lyon Centre

Marseille Terrasses du Port

Nantes Centre

Narbonne

Nice Médecin

Niort

Noyelles-Godault

Paris Général Leclerc

Paris Saint-Antoine

Paris Vaugirard

Pau Lescar

Reims Centre

Roanne

Rouen Gros Horloge

Saint-Étienne Monthieu

Salon-de-Provence

Seynod

Toulon Grand Var

Toulouse

Toulouse rue Saint-Rome

Tours Atlantes

Tourville

Valence Sud

Wasquehal

Est-il encore possible d’acheter une Nintendo Switch 2 le 5 juin en journée ?

Et les autres revendeurs ? À part Fnac et Micromania, personne n’ouvrira à minuit. Mais Carrefour, Leclerc ou encore Cultura ont encore du stock pour le 5 juin. Il est possible de réserver sa console en ligne, mais ne tardez pas trop. On imagine que leurs logiciels arrêteront de prendre les commandes pour le jour J dans les heures qui précèdent le lancement de la Switch 2.

