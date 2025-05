Lecture Zen Résumer l'article

Avez-vous du « rizz » ? On espère que oui. Et si vous ignorez sa signification, on va vous expliquer. Rassurez-vous, ce n’est pas très compliqué.

Il y a plein de mots utilisés sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez peut-être pas : il s’agit du slang, argot anglophone qui en provient. Parmi toutes ces expressions, il y a « rizz », qui avait été élu « mot de l’année » en 2023 par l’Oxford Univerty Press.

Qu’est-ce que ça signifie, « rizz » ?

« Rizz », qu’on peut prononcer « rise » (ou /ɹɪz/ en phonétique), signifie « charisme », ou plutôt le fait d’en avoir beaucoup. L’expression désigne la capacité d’une personne à en attirer une autre par son style, son charme, ou son attrait. Le mot « rizz » est à vrai dire la partie centrale du mot « charisma » en anglais, qui signifie « charisme ».

Le terme est même devenu un verbe, qu’on utilise la plupart du temps en disant « rizz up », qui signifie alors attirer, séduire, bavarder avec quelqu’un.

D’où vient l’expression ?

Difficile de dire d’où le terme provient, mais ce que l’on sait, c’est que c’est principalement sur Internet (et plus particulièrement sur les réseaux sociaux) qu’il s’est popularisé. Le tout de manière très récente. L’un des premiers à l’utiliser et à la populariser, c’est le streamer américain Kai Cenat, qui en revendique même l’invention, avec ses amis. Par la suite, il l’a utilisée durant ses streams sur Twitch, via une « école pour streamers» nommée Rizz Academy.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comme l’Oxford University Press l’expliquait, l’utilisation dans ses corpus a augmenté de manière spectaculaire en 2023, après de timides débuts en 2021.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce qui colle avec une interview de l’acteur Tom Holland ; on lui avait parlé de son « rizz », de son charme donc. Ce à quoi il avait répondu : « Je n’ai pas de rizz du tout, j’ai un rizz limité ».

Comment « rizz » est-il utilisé sur Internet ?

Si le terme désigne le charisme en général, « rizz » est principalement utilisé dans des contextes de séduction, le plus souvent dans l’hétérosexualité, et pour des hommes. TikTok et Instagram comptent des dizaines de milliers de vidéos d’hommes draguant des femmes, avec plus ou moins de succès. En bref, on l’utilise surtout dans un contexte amoureux ou sexuel.

Parfois, le « rizz » est inexistant, comme dans cet exemple

Un « rizz » très puissant, c’est alors un « mad rizz » et lorsqu’il n’est pas voulu, c’est de l’« unspoken rizz ». L’avantage, c’est que vous ne vous ferez pas ghoster. Cependant, si vous ratez votre « rizz pick up line » (votre phrase de drague en somme), alors vous aurez un « negative rizz ». Mais ce ne sera pas très grave si vous êtes un « underdog », quelqu’un qui partait perdant, vous n’aviez pas vos chances.

Un autre exemple de « rizz »

Voici quelques exemples de l’utilisation de « rizz » :

« Tu dois travailler ton rizz si tu veux matcher sur les applis » ;

« Avec mon rizz, je peux avoir qui je veux » ;

« Elle a même pas besoin de parler, je me fais rizz » ;

« C’est ça le rizz en 2025 ? » ;

« Pov : tu essaies de rizz ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama