Lecture Zen Résumer l'article

Engagez les mercenaires les plus redoutables pour mener votre famille sur le trône dans For a Crown, notre jeu de société machiavélique de la semaine.

C’est quoi, le jeu de société For a Crown ?

Dans For a Crown, les joueurs incarnent des familles nobles qui, après des années de guerre, décident de s’unir en un seul royaume. Cependant, une question demeure : qui portera la première couronne ? La compétition est féroce, et tous les coups sont permis pour accéder au trône.

Accessible à partir de 8 ans, pour 3 à 5 joueurs et des parties d’une trentaine de minutes, le jeu propose une expérience mêlant bluff, alliances temporaires et opportunisme, le tout sublimé par un matériel et des illustrations de grande qualité.

Édité par Repos Production, For a Crown est un jeu de Maxime Rambourg, magnifiquement illustré par Paul Mafayon, et commercialisé au prix de 31,50 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Chaque joueur débute la partie avec un petit coffre personnel, où il conserve ses rubis et quelques pièces d’or à l’abri des regards adverses.

Une partie se déroule en cinq manches, chacune divisée en deux phases : le recrutement des mercenaires, suivi de l’application de leurs effets. L’objectif est d’accumuler un maximum de rubis d’ici la fin de la partie.

Aperçu du matériel. // Source : Repos Production

À chaque manche, les joueurs recrutent un mercenaire parmi ceux disponibles au centre de la table. Si aucun ne leur convient, ils peuvent en engager un au hasard depuis la pioche. Chaque mercenaire possède des effets variés : certains rapportent de l’or ou des rubis, d’autres en font perdre aux adversaires, ou encore envoient des ratons voleurs semer le chaos. Plus un mercenaire est coûteux, plus ses effets sont puissants ou nombreux.

Exemples de mercenaires. // Source : Repos Production

Une fois le mercenaire payé, de préférence en or, ou en rubis si nécessaire, sa carte est insérée dans un protège-carte aux couleurs de sa famille, puis placée sur une pile commune.

Vient ensuite la phase de révélation : la pile des mercenaires est mélangée, puis les cartes sont révélées une à une. Chaque joueur applique les effets des cartes arborant son blason. Des cartes d’événement, insérées aléatoirement dans la pile, viennent régulièrement perturber le cours du jeu.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Au fur et à mesure des manches, la pile de cartes s’enrichit, car les mercenaires recrutés y sont remis avant la manche suivante. Ainsi, le tout premier mercenaire que vous engagez aura un impact à chaque manche, par exemple.

À l’issue de la cinquième et dernière manche, le joueur ayant accumulé le plus de rubis remporte la couronne du royaume.

Pourquoi jouer à For a Crown ?

Ne vous fiez pas à la taille de la boîte : For a Crown est un véritable jeu d’ambiance ! Comme tout bon jeu du genre, il propose des règles très accessibles, des parties rapides et des tours fluides, rendant l’expérience facile à prendre en main et pour tout public… ou presque.

Source : Repos Production

Car For a Crown appartient à la catégorie des jeux méchants, « d’enfoiré », où l’interaction est directe et sans pitié : voler des rubis, réduire l’influence des autres, leur mettre des bâtons dans les roues… tout est permis, et même encouragé ! Si vous êtes du genre à mal encaisser les coups bas, mieux vaut peut-être passer votre tour.

En revanche, si vous aimez ce type de jeux et que vous avez le bon groupe de joueurs, vous passerez un excellent moment. Pour encore plus d’ambiance, privilégiez les parties à cinq joueurs plutôt qu’à trois, bien que cette dernière option reste tout à fait agréable.

Début d’une partie à 5. // Source : Repos Production

For a Crown se distingue par sa mécanique innovante de « one deck building », où tous les joueurs contribuent à la construction d’un paquet commun tout en conservant les effets de leurs propres cartes grâce aux protège-cartes personnalisés. Cette idée introduit une part d’incertitude quant à l’ordre d’activation des cartes, ajoutant tension et suspense à chaque tour. C’est malin et ça fonctionne particulièrement bien.

Et puisque le contenu des coffres reste secret jusqu’à la fin de la partie, les alliances temporaires, les trahisons et les manœuvres pour influencer les adversaires sont monnaie courante. Ce joyeux chaos fait tout le sel du jeu, mais si vous aimez les expériences parfaitement maîtrisées, For a Crown risque de ne pas être à votre goût.

Un mercenaire peu commode… // Source : Repos Production

Impossible de conclure sans souligner la grande qualité du matériel, avec ses petits coffres soignés et ses protège-cartes aux couleurs des familles, ainsi que les superbes illustrations. En contrepartie, ce soin apporté à la production se reflète sur le prix, qui pourrait en freiner certains pour un jeu d’ambiance. Ce serait regrettable, car le jeu regorge de qualités.

Voici donc un jeu d’ambiance aussi malin que cruel, qui brille par son originalité et son matériel soigné. Son concept de « one deck building » lui donne une identité forte, et son gameplay rythmé garantit des parties pleines de rebondissements. À condition d’aimer les interactions sans pitié et de jouer avec le bon groupe, l’expérience promet d’être aussi intense que mémorable. Si le prix peut sembler un frein, il est largement justifié par la richesse du contenu et le plaisir de jeu. Bref, For a Crown est un choix tout trouvé pour les amateurs de coups bas et de stratégie opportuniste !

En bref For a Crown Voir la fiche 31,50 € sur Philibert On a aimé Des règles vraiment simples

Des parties dynamiques

L’ambiance autour de la table

Le matériel et les illustrations 😍 On a moins aimé Impossible d’y jouer avec des personnes trop susceptibles

La taille de la boîte et le prix pour un « simple » jeu d’ambiance

Beaucoup de hasard

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !