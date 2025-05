Lecture Zen Résumer l'article

Sortie le mois dernier, la Freebox Pop S connaît déjà sa première baisse de prix. L’offre fibre sans TV est maintenant proposée à 23,99 € par mois.

Depuis le 8 avril 2025, Free propose une nouvelle offre à son catalogue : une freebox Pop dites « S », délestée de la TV et du Fixe. Cette version plus légère est une réponse directe à la concurrence, et notamment Bouygues qui propose aussi une offre similaire avec un prix vraiment attractif.

Mais ce mardi 20 mai, Free a finalement décidé de s’aligner complètement sur le prix de son concurrent. Initialement proposé au prix de 24,99 par mois, la Freebox Pop S passe désormais à 23,99 par mois, et toujours sans engagement. Ce prix est garanti par le fournisseur d’accès à internet pendant cinq ans.

C’est quoi, la Freebox Pop S ?

La Freebox Pop S fait partie des offres d’un nouveau genre sur le marché. En effet, cette dernière inclut uniquement un accès à internet, et c’est tout. Sur cet abonnement, on retrouve ni TV, ni Fixe ce qui permet à Free de baisser largement la facture à la fin du mois.

Freebox Pop S. // Source : Free

Toutefois, l’offre n’a rien de low cost. Cette box reprend les mêmes composants que la Freebox Pop « classique », y compris la fibre jusqu’à 5 Gbit/s partagés et un débit montant allant jusqu’à 900 Mbit/s. On retoruve également le Wi-Fi 7, dernière norme en date, bien plus rapide et stable que le Wi-Fi 6. Les services sont les mêmes et Free propose aussi un répéteur Wi-Fi 7 inclus sur simple demande. Bref, très peu de concessions pour le prix, ce qui en fait l’une des meilleures offres chez Free.

À ce prix, la Freebox Pop S est-elle une bonne affaire ?

Avec cette baisse de prix à 23,99 € par mois, Free ne se contente pas d’égaler Bouygues Telecom, il ajoute aussi une garantie tarifaire de 5 ans. Une promesse forte dans un contexte où les opérateurs ont tendance à augmenter leurs prix après les 12 premiers mois d’abonnement.

L’absence d’engagement permet de tester l’offre sans pression, avec des frais de mise en service (49 €) et de résiliation (59 €) dans la moyenne du marché. Free propose même un remboursement jusqu’à 100 € des frais de résiliation si vous venez d’un autre opérateur.

En face, Bouygues propose toujours un débit légèrement supérieur (jusqu’à 8 Gbit/s), mais n’intègre pas de répéteur. Il faut débourser 4 € pour chaque répéteur.

La Freebox Pop S face à l’offre Pure Fibre de Bouygues :

Caractéristiques Freebox Pop S (Free) B&YOU Pure Fibre (Bouygues) Prix mensuel 23,99€/mois 23,99€/mois Engagement Sans engagement Sans engagement Évolution tarifaire Pas d’augmentation sur 5 ans Bouygues : aucune communication Débit descendant Jusqu’à 5 Gbit/s partagés Jusqu’à 8 Gbit/s (avec option Débit+) Débit montant Jusqu’à 900 Mbit/s Jusqu’à 1 Gbit/s Technologie Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Répéteur ✅ ❌ (4€ de surcoût) Téléphonie ❌ ❌ Service TV ❌ ❌

