Ce lundi 19 mai, Snapchat inaugurait en grande pompe ses nouveaux bureaux en plein cœur de Paris. L’occasion surtout de séduire la France, alors que le sommet Choose France a lieu en ce moment à Versailles.

Après de longs mois de travaux, Snapchat a inauguré ce lundi 19 mai ses nouveaux bureaux parisiens. L’occasion pour le réseau social de réunir ses équipes — son studio dédié à la réalité augmentée rejoint le nouveau siège social. Snapchat a profité de l’occasion pour séduires les institutions françaises. D’autant plus en présence du président de la République Emmanuel Macron, de la maire de Paris, de la ministre du Travail ou de Xavier Niel.

De nouveaux bureaux en plein cœur de Paris pour Snapchat

Comme pour Google ou Meta, les bureaux parisiens de Snapchat ont toujours été discrets. Aucune indication à l’entrée et la nouvelle adresse rue d’Aguesseau dans le huitième arrondissement de la capitale n’y fait pas exception. Il fallait bien ça pour la centaine de salariés de Snapchat en France, qui s’occupent de 26 millions d’utilisateurs français (91 % des 13-24 ans utilisent l’application). Snapchat est le cinquième réseau social le plus utilisé en France.

Les nouveaux bureaux français de Snapchat à Paris // Source : Numerama

Avec ce nouvel espace de 4 000 m², Snapchat en profite pour réunir ses équipes. La grande majorité travaillait dans un immeuble dans l’arrondissement d’à côté et déménagent. Mais c’est davantage le Snap AR Studio qui va se greffer au siège social.

Snapchat continue de miser sur la réalité augmentée

À sa création en 2022, ce studio de formation de spécialistes de la réalité augmentée avait emménagé chez Xavier Niel, dans son incubateur de startups Station F. Sans réel modèle économique pour l’instant, il s’agit surtout d’un studio d’expérimentations où Snapchat travaille avec d’autres studios, designers et institutions (Daft Punk, le Louvre, le Château de Chantilly, etc.). Un déménagement qui arrange bien Xavier Niel et Station F, qui vont pouvoir réattribuer les bureaux qu’occupait le Snap AR Studio, composé d’une quinzaine de salariés.

De gauche à droite : Grégory Gazagne, Emmanuel Macron, Evan Spiegel, Anne Hidalgo et Astrid Panosyan-Bouvet. Ils ont pu avoir une démonstration d’une expérience de réalité augmentée avec les lunettes Spectacles 5 // Source : Numerama

Pousser les murs avec ce nouvel hôtel particulier va également permettre la création d’un programme de résidence d’artistes toute l’année. Snapchat compte en accueillir quelques-uns issus de diverses disciplines, toujours pour créer des expériences avec ses Spectacles 5, les lunettes de réalité augmentée à des fins récréatives. Snapchat continue de croire en la réalité augmentée : ses Lenses (expériences en AR) ont été utilisées plus de 276 millions de fois. En témoigne le showroom Spectacles nouvellement aménagé dans ces locaux.

Les lunettes Spectacles 5 de Snapchat // Source : Numerama

Une vision qui a de plus en plus de chances de se réaliser. Snapchat est en concurrence avec Google, qui fera des annonces autour des lunettes connectées ce mardi 20 mai. Même chose chez Meta : son projet Orion que nous avons pu essayer veut remettre la réalité augmentée au goût du jour.

Opération séduction pour Snapchat et Evan Spiegel, son dirigeant

Le directeur général de Snapchat France a insisté dessus : les relations institutionnelles pour Snapchat sont importantes. Il y a évidemment la création d’expériences de réalité augmentée avec des musées français, mais pas uniquement.

Evan Spiegel, cofondateur de Snapchat, échangeant avec Anne Hidalgo // Source : Numerama

Également présent, Evan Spiegel, cofondateur de Snapchat, qui a tenu à faire son discours en français devant, entre autres, Anne Hidalgo la maire de Paris, quelques maires d’arrondissement, la ministre du Travail et de l’Emploi Astrid Panosyan-Bouvet et Xavier Niel. Pas d’influenceurs Snapchat français invités, comme Nasdas (très suivi en France) ou HMI (le plus suivi en Europe).

Emmanuel Macron se filmant avec Evan Spiegel

Le Palais de l’Élysée étant à deux pas, le président de la République Emmanuel Macron a passé une tête, le temps de prononcer quelques mots et de faire une vidéo avec Evan Spiegel. C’est lui qui avait fait promettre au cofondateur de Snapchat que son premier Snap AR Studio serait en France à Choose France 2021. Et la date de l’inauguration de cette nouvelle adresse n’est pas anodine : Choose France 2025 s’ouvre aujourd’hui au Château de Versailles — le jour où Revolut a choisi de sortir le chéquier, en mettant 1 milliard d’euros sur la table pour créer son siège européen à Paris. Si rien n’est confirmé, on s’attend à ce qu’Evan Spiegel s’y rende dans la journée, lui qui est habitué de ce sommet.

