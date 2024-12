Lecture Zen Résumer l'article

Non, Jean-Paul Gaultier ne vous envoie pas de snaps en direct de la Fashion Week : il s’agit d’une publicité Snapchat. Ce qui attise la colère des utilisateurs, qui ne veulent pas voir d’annonces commerciales dans leurs messages privés.

C’était annoncé depuis septembre 2024, c’est désormais en place : les publicités dans les messages privés. Snapchat a lancé ce nouveau levier financier cette semaine en France, après des débuts aux États-Unis il y a deux semaines.

Des publicités sur Snapchat jusque dans vos messages privés

« Jean-Paul Gaultier est en train d’écrire… », c’est ce qu’ont pu lire nombre d’utilisateurs depuis ce 5 décembre. Le créateur de mode ne vous envoie pas une vidéo comme le laisse penser l’interface, mais bien une publicité pour ses parfums. En ouvrant la conversation, on voit un message commercial invitant les utilisateurs à voter pour son parfum Jean-Paul Gaultier préféré. Un message auquel on ne peut pas répondre. En cliquant sur le profil de cet « utilisateur », on peut consulter ses stories. La marque de prêt-à-porter féminin Miu Miu y a aussi recouru.

Il s’agit pour le moment d’un test des publicités dans les messages privés, indiquées comme telles. Toutefois, aucune notification publicitaire n’est envoyée.

L’intégration des publicités dans les messages privés de Snapchat. // Source : Numerama

Une nouvelle méthode qui risque fort de ne pas plaire aux utilisateurs. Snapchat, c’est l’intime, avec ses vidéos, ses photos et ses messages qui peuvent être éphémères. La section des messages privés, des « DM » l’est donc tout autant. Jusqu’à présent, elle était vierge de toute publicité. Cette dernière vient polluer les discussions et les utilisateurs français commencent déjà à se plaindre sur les réseaux sociaux.

Est-ce une question de vie ou de mort pour Snapchat ?

Snapchat peine à rentabiliser son réseau social : en septembre dernier, le directeur général de l’application Evan Spiegel disait vouloir trouver de nouveaux leviers pour apporter plus de croissance. Si le nombre d’utilisateurs progresse, tout comme le chiffre d’affaires, le cours en bourse (et donc la confiance des utilisateurs) a connu une forte chute. Cet été, en un mois, sa cotation a baissé de moitié, notamment après la publication de ses résultats financiers début août.

Evan Spiegel. // Source : Snap

Snapchat souffre en fait de la concurrence de Meta avec son Instagram et son Facebook, ainsi que de celle avec TikTok, voire celle avec YouTube (et ses Shorts). Ce qui fait de Snapchat un acteur plus faible que les autres. Evan Spiegel reste confiant et dit vouloir faire évoluer la publicité sur Snapchat. D’autant plus que Snapchat a annoncé une nouvelle refonte prévue l’année prochaine avec des changements dans son fonctionnement.

