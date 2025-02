Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec ces téléviseurs haut de gamme G4, LG propose l’une des meilleures gammes OLED. Le modèle 55 pouces se négocie en ce moment à un meilleur prix grâce à une offre de remboursement.

Les modèles G4 du constructeur coréen se démarquent de la concurrence par leur dalle OLED d’une très grande qualité et leur polyvalence. Mais la qualité exceptionnelle de ces téléviseurs à un prix, et il est plutôt élevé. Alors, quand une offre de remboursement permet de faire baisser un peu leur prix, autant en profiter.

Le téléviseur modèle OLED55G4 d’une taille de 55 pouces est commercialisé 2 799 € à sa sortie en avril 2024, puis réduit à 1 790 €. Il est en ce moment disponible sur La Fnac au prix de 1 590 € grâce à une offre de remboursement de 200 €. L’offre est disponible jusqu’au 06 mars 2025 inclus.

C’est quoi, ce téléviseur haut de gamme de LG ?

Le TV LG OLED55G4 est un modèle élégant, au design épuré, avec un cadre très fin et l’absence de pied. Ce dernier est en effet disponible, mais seulement en option. Le téléviseur doit donc se fixer au mur, mais le montage est heureusement simple. Le montage au mur permet inévitablement de magnifier la dalle OLED Evo 4K UHD, d’une résolution de 3 840 × 2 160 pixels. Elle offre des noirs profonds et des contrastes infinis, ainsi qu’une colorimétrie très bien calibrée.

L’image est plus qu’excellente, d’autant plus que le téléviseur supporte les formats HDR, Dolby Vision IQ, et HDR10, pour des niveaux de détails encore plus élevés. La technologie « Brightness Booster Max », permet quant à elle d’augmenter la luminosité de l’écran. Notez que la dalle est de plus très peu sujette aux reflets. Sur la partie audio, le surround virtuel 11.1.2 compatible Dolby Audio et Dolby Atmos assure une bonne immersion, même si une barre de son ne sera pas de trop pour gagner en amplitude.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

À ce prix, ce TV premium est-il une bonne affaire ?

1 590 € pour un téléviseur, c’est encore un prix élevé. Mais si vous souhaitez investir dans l’un des meilleurs modèles actuels, qui vous durera de nombreuses années, cette ODR est une bonne occasion. Avec son taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et ses quatre entrées HDMI 2.1, vous pourrez brancher vos consoles de salons et jouer en 4K à 120 images par seconde. Les technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) réduisent la latence et les déchirures de l’image.

Enfin, le OLED55G4 fonctionne sous webOS 24, un système d’exploitation fluide et intuitif, avec une interface ergonomique et des contenus mis en avant de manière pertinente. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont disponibles.

Les points à retenir sur téléviseur G4 de LG :

La superbe dalle OLED très lumineuse

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Quatre entrées HDMI 2.1 et 144 Hz

